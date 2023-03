PILNE! Policjanci z Olsztyna szukają groźnego przestępcy. Próbował dokonać dwóch rozbojów w sklepach [VIDEO]

Funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe prowadzą czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy usiłowania rozbojów. Do dwóch zdarzeń doszło 5 stycznia 2023 roku w krótkich odstępach czasu w sklepach na terenie Olsztyna. W obu przypadkach nieznany na ten moment sprawca wszedł do lokalu handlowego i grożąc użyciem noża zażądał od ekspedientek wydania gotówki. Ostatecznie napastnik został spłoszony ze sklepów przez innych klientów czy poprzez włączenie alarmu, po czym uciekł w nieznanym kierunku. W wyniku zdarzeń nikomu nic się nie stało.

Policjanci prowadzący czynności zdecydowali o publikacji fragmentu zabezpieczonego w tej sprawie materiału z zapisu kamer monitoringu. Na nagraniu widać mężczyznę mogącego mieć związek z przestępstwami.