Produkowali ponad 2 000 sztuk papierosów na minutę. Funkcjonariusze z Warmii i Mazur rozbili zorganizowaną grupę

Pod koniec lutego br. mundurowi połączyli siły i rozbili tytoniową szajkę, działającą w powiecie włocławskim. Międzynarodowa zorganizowana grupa przestępcza, na czele której stał 41-latek z Łodzi, produkowała nielegalne papierosy. Na gorącym uczynku zatrzymano 4 Ukraińców i Polaka-lidera grupy.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach, Bieszczadzkiego OSG i KAS w hali produkcyjnej ujawnili ponad 1 300 000 sztuk papierosów, 10 384 kg tytoniu. Gdyby towar trafił na polski rynek Skarb Państwa straciłby ponad 12 mln zł. W trakcie działań, mundurowi zabezpieczyli 2 profesjonalne linie technologiczne do produkcji „lewych” papierosów, agregat prądotwórczy, 4 maszyny do wytwarzania wyrobów tytoniowych, suszarnię bębnową, maszyny do cięcia tytoniu, sprężarki. Ujawniono również opakowania do papierosów, folię aluminiową, rolki papieru, filtry do papierosów, a także ponad 330 kg pyłu tytoniowego. Ponadto w wynajmowanej hali znajdowały się pomieszczenia mieszkalne i socjalne, z których korzystali Ukraińcy.

Ustalono, że kompletne linie technologiczne, w ciągu minuty mogły wyprodukować od 2 000 do 2 200 sztuk papierosów. Natomiast, w ciągu doby zorganizowana grupa przestępcza mogła wytworzyć od 1,4 mln do 2 mln sztuk wyrobów tytoniowych.

Zatrzymanym mężczyznom, Prokurator Prokuratury Okręgowej we Włocławku przedstawił zarzuty. Mieszkaniec Łodzi usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, natomiast 4 Ukraińców w wieku 31-42 lata usłyszało zarzuty udziału z zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się produkcją nielegalnych papierosów, w tym wprowadzaniem do obrotu wyrobów tytoniowych z podrobionymi znakami towarowymi.

Wobec pięciu zatrzymanych włocławski sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Liderowi grupy grozi do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast pozostali mogą najbliższe 5 lat spędzić w więzieniu.