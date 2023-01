W Kortowie pojawił się nowy mural. UWM gotowy na rozpoczęcie Roku Kopernika

UWM czuje się spadkobiercą idei przyświecających Mikołajowi Kopernikowi. Wyrazem tego jest np. odwołanie do wielkiego astronoma w tekście ślubowania składanego przez studentów dołączających do wspólnoty akademickiej. Kopernik, przez lata związany z Olsztynem i regionem, ma być dla nich wzorem wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Od teraz będzie im o tym przypominał także mural, który pojawił się w centrum Kortowa, a który przedstawia wyobrażenie najpopularniejszego polskiego astronoma jako studenta UWM.

Mural nawiązujący do postaci Mikołaja Kopernika powstał dość szybko. Inspiracja przyszła z otoczenia.

— Hasło „Gdyby Kopernik studiował dziś w Kortowie...” ma pobudzać wyobraźnię potencjalnego odbiorcy — mówi Małgorzata Śpiewak, autorka projektu. — Czy Kopernik słuchałby Radia UWM FM? Czy czytałby nasze „Wiadomości Uniwersyteckie”? Co więcej, czy byłby czynnym uczestnikiem organizowanej przez samorząd studencki Kortowiady? Jak by wyglądał, gdybyśmy mieli szansę spotkać go w miasteczku uniwersyteckim lub minąć się z nim w sali wykładowej? To tylko kilka z pytań, które mogą nam przychodzić na myśl, ale na pewno każdy z nas znajdzie ich znacznie więcej.

„Kortowski” Kopernik nie jest taki, jakim pamiętamy go z pomników.

— W związku z tym, że znany nam obecnie wizerunek Kopernika możemy opierać jedynie na trzech obrazach olejnych z XVI wieku, nasza XXI-wieczna wersja jest ich całkowitym przeciwieństwem — przyznaje autorka projektu. — Chcieliśmy, aby wizja kortowskiego Kopernika była przedstawiona w sposób jak najbardziej przyjazny studentom, bo to przecież oni tworzą charakter Kortowa, dlatego też stylistyka muralu związana jest z motywem radości i zabawy.

A skoro o radości mowa, to z efektu zadowolony jest pomysłodawca uczynienia ze ściany DS 2 miejsca dla artystycznego hołdu Kopernikowi, czyli kanclerz UWM, Bogusław Stec.

— To mała rzecz, ale cieszy — przyznał w rozmowie z Radiem UWM FM. — Cieszy nie tylko dlatego, że jest pierwszy i piękny, ale także dlatego, że zaprojektowała go absolwentka Wydziału Sztuki UWM i nasza pracownica.

Jak zapowiada Bogusław Stec, podobnych murali ma się w Kortowie pojawić więcej. — Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się stworzyć przynajmniej dwa nowe — zaznaczył kanclerz.

Autorka muralu, Małgorzata Śpiewak, od niedawna pracuje w Dziale Marketingu UWM. Z wielkim astronomem łączy ją zainteresowanie… ciałami niebieskimi. Na swoim koncie ma m.in. projekt artystyczny, którego motywem przewodnim był Księżyc. Zainspirowana jego fazami i nieoczywistością wpływu, jaki na nas wywiera, przygotowała 365 plakatów techniką druku pigmentowego. Wybrane prace od wiosny można oglądać w Galerii Rektorskiej UWM.

— Mamy nadzieję, że sam mural odświeży nieco obraz naszego miasteczka, stanie się jego charakterystycznym elementem — mówi Małgorzata Śpiewak. — Może będzie miejscem spotkań, na które studenci będą umawiać się hasłem: „To co, widzimy się pod Kopernikiem?”.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest jednym z organizatorów Światowego Kongresu Kopernikańskiego, który odbędzie się w 2023 roku w Toruniu, Krakowie i Olsztynie. Przygotowują go wspólnie z UWM Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Polska Akademia Nauk. Inauguracja Kongresu odbędzie się 19 lutego w Toruniu, w 550. rocznicę urodzin astronoma.

Źródło: UWM