Policja z Olsztyna nie płaciła za wyżywienie psów policyjnych? Skontaktował się z nami ich opiekun

Z prośbą o rozwiązanie sprawy zwrócił się do nas jeden z przewodników, którego codziennym zadaniem jest m.in wyżywienie czworonożnych funkcjonariuszy.

— Problem jest następujący, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie jest właścicielem ponad 30 psów w garnizonie Warmińsko Mazurskim. Od dwóch miesięcy Komenda nie wypłaca środków finansowych przewodnikom na wyżywienie czworonogów. Dotyczy to wszystkim policjantów którzy służą z psami czy to Elbląg, Olsztyn czy Ełk. Pieski na co dzień pełnią ważna rolę w policji, patrolują ulice miast Warmii i Mazur, podejmują tropienia za sprawcami czynów zabronionych czy za osobami zaginionymi, czy osobami które chcą popełnić samobójstwo. Komenda Wojewódzka szczyci się pieskami, jaka dobrą robotę wykonują na co dzień lecz nie zapewnią od 2 miesięcy im wyżywienia. Przewodnicy płacą za wyżywienie ze swoich środków finansowych na karmę dla psów które są własnością KWP Olsztyn — opowiada nam mężczyzna — Proszę serdecznie o pomoc może odpowiedni artykuł pomoże rozwiązać problem. Pieski nie są niczemu winne, naprawdę kochają być policjantami i pomagać społeczeństwu — zaznacza przewodnik.

Postanowiliśmy przyjrzeć się sprawie i skontaktować się z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie.

— Aktualnie w służbie w Policji na Warmii i Mazurach wykorzystywane są 33 psy służbowe, których opiekunowie otrzymują środki finansowe wymagane do ich utrzymania. Dodatkowo odpowiednim wsparciem finansowym objęte są 2 psy, które zostały wycofane ze służby — tłumaczy asp. Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie — Niestety zaplanowane na 2022 rok środki finansowe przeznaczone na wyżywienie psów służbowych, z przyczyn niezależnych od Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, okazały się niewystarczające, co spowodowało chwilowe wstrzymanie ich wypłat — potwierdza asp. Markowski.

I dodaje: Kierownictwo warmińsko-mazurskiej Policji wysoko ceni sobie wymagającą pracę i poświęcenie policyjnych przewodników psów oraz ich podopiecznych i wie jak ważną rolę pełnią oni w skutecznym realizowaniu zadań, jakie są stawiane przed naszą służbą.

Dlatego od razu po pojawieniu się problemu, podjęte zostały działania, które spowodowały, że odpowiednie środki zostały uzyskane i po zaksięgowaniu, bez zbędnej zwłoki, trafią do przewodników psów służbowych. Planowany termin wypłaty środków to wtorek (20.12.2022).

Karol Grosz