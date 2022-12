Szef MON o programie "Trenuj z wojskiem": chcemy przeszkolić jak najwięcej osób

Podczas poniedziałkowej konferencji w MON Błaszczak poinformował, że pierwsza edycja programu "Trenuj z wojskiem" spotkała się z dużym zainteresowaniem. Chętnych było więcej niż miejsc. Dodał, że liczba miejsc w drugiej edycji została zwiększona o 100 procent - z 4 tys. do 8.

— Jesteśmy przygotowani na to, aby w takich treningach wzięło udział ponad osiem tysięcy chętnych w 31 garnizonach w całej Polsce — zapewnił.

Szef MON przekazał, że zajęcia trwają osiem godzin i będą zorganizowane w soboty, począwszy od połowy stycznia aż do końca lutego - wtedy, gdy w poszczególnych województwach trwać będą ferie zimowe. Szkolenia będą bezpłatne; w trakcie ćwiczeń przewidziano także wyżywienie. Podczas zajęć wojskowi instruktorzy nauczą m.in., jak posługiwać się bronią, pokażą jak zakładać maskę, czy przekażą podstawy przetrwania i udzielania pierwszej pomocy medycznej.

— Naszym celem jest przeszkolenie jak największej liczby osób z podstawowych umiejętności — powiedział minister. — To wszystkie te umiejętności, które służą odpowiedniemu odnalezieniu się w sytuacji kryzysowej, ekstremalnej. Oczywiście, zależy nam, żeby do takich sytuacji nie dochodziło — dodał.

Jak poinformował Błaszczak, w szkoleniach będą mogli wziąć udział także uczniowie, zaproszone są wszystkie osoby w wieku od 15 do 65 lat; w przypadku osób nieletnich konieczna jest zgoda rodziców lub opiekunów.

Zgłaszać można się poprzez media społecznościowe i stronę internetową Ministerstwa Obrony Narodowej, ale także poprzez strony poszczególnych jednostek wojskowych.

— Zapraszamy do tego, żeby wspólnie z żołnierzami Wojska Polskiego przejść podstawowe ćwiczenia — powiedział wicepremier.

— Nie ukrywamy, że chcielibyśmy zachęcić tych wszystkich, którzy jeszcze nie zdecydowali, co chcą robić w przyszłości, żeby poprzez tego rodzaju ćwiczenia, jednodniowe ćwiczenia, do służby w Wojsku Polskim — mówił szef MON. Jak dodał, po pierwszej edycji programu przeprowadzono ankietę, w której 98 proc. respondentów oceniło, że ćwiczenia spełniły ich oczekiwania.

Przypomniał, że podstawową formą służby jest służba zawodowa.

— Zachęcam do tego, żeby przystępować do zawodowej służby wojskowej, służy temu dobrowolna zasadnicza służba wojskowa - jako ten kurs podstawowy - ale również jest możliwość łączenia aktywności zawodowej z służbą w Wojsku Polskim, to terytorialna służba wojskowa. (...) Ustawa o obronie Ojczyzny stworzyła również rezerwę aktywną, a więc kolejną formę służby wojskowej. Jesteśmy elastyczni i gotowi do tego, żeby sprostać oczekiwaniom wszystkich chętnych, a naszym celem jest przeszkolenie jak największej liczby osób — mówił Błaszczak.

Szef MON został zapytany także o przypadający na wtorek 300 dzień wojny na Ukrainie. Zapowiedział, że tego dnia odbędzie się spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą.

— Będzie też okazja, żeby tych sprawach mówić. Oczywiście wojna na Ukrainie jest wyzwaniem dla wolnego świata; chcę bardzo mocno podkreślić naszą solidarność z Ukraińcami i wsparcie, którego udzielamy — zaznaczył.

W pierwszej edycji programu "Trenuj z wojskiem:, uruchomionego na początku października, żołnierze przeszkolili blisko 4 tys. osób w 17 jednostkach.

"Trenuj z wojskiem" to jednodniowe bezpłatne szkolenia, których uczestnicy uczą się podstawowych umiejętności posługiwania się bronią, walki wręcz, przetrwania w terenie, udzielania pierwszej pomocy, zakładania maski przeciwgazowej, zachowania się podczas alarmu oraz topografii wojskowej. Początkowo szkolenia były planowane tylko na październik i listopad; w październiku, wobec zainteresowania programem, Błaszczak zapowiedział jego przedłużenie.

Aby wziąć udział w programie, wystarczy zgłoszenie do jednostki wojskowej. Imię i nazwisko można podać emailem, przez telefon, komunikator, media społecznościowe lub zgłosić się osobiście. Nabór trwa do 13.00 dnia poprzedzającego szkolenie Warunki uczestnictwa to wyłącznie polskie obywatelstwo, wiek od 18 do 65 lat i odpowiedni ubiór. Wojsko zapewnia wyżywienie i ubezpieczenie.

Źródło: PAP

autor: Mikołaj Małecki