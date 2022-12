Minister Adamczyk: Via Carpatia od Bałtyku do Morza Egejskiego do 2030 roku

Drogowy szlak Via Carpatia, ciągnący się od wybrzeża Bałtyku w Estonii do Morza Egejskiego w Grecji ma powstać w swoim zasadniczym kształcie do roku 2030 - zapowiedział w piątek na konferencji prasowej minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

"Naszym wspólnym sukcesem jest utworzenie na poziomie Unii Europejskiej nowego korytarza transportowego na poziomie Unii Europejskiej: Morze Bałtyckie - Morze Czarne - Morze Egejskie, którego kręgosłupem jest Via Carpatia. (...) W zasadniczym kształcie szlak Via Carpatia ma powstać do roku 2030, a razem ze wszystkimi odnogami - do roku 2040" - powiedział szef resortu infrastruktury.

Adamczyk przypomniał, że polski odcinek trasy Via Carpatia jest już częściowo oddany do użytku, częściowo w trakcie realizacji, i zostanie ostatecznie ukończony do roku 2026.

Via Carpatia została wpisana do sieci głównych szlaków Unii Europejskiej (TEN-T) na początku grudnia tego roku.

Adamczyk poinformował, że jeszcze kilka lat temu Via Carpatia była pojęciem kompletnie nierozpoznawalnym wśród ministrów transportu UE, a obecnie jest wymieniana jako jeden z głównych szlaków komunikacyjnych w Unii Europejskiej. Jak wyjaśnił, wpisanie trasy Via Carpatia do TEN-T otwiera drogę do szybszego finansowania unijnego.

Obecny na konferencji europoseł Tomasz Poręba podkreślił, że Via Carparia, która jest najważniejszą trasą Polski Wschodniej, jest równocześnie kluczową inwestycją dla wschodniej flanki NATO.

Jak przekazał minister Adamczyk, Polska i Słowacja otrzymały ostatnio dofinansowanie z Unii Europejskiej na wybudowanie przygranicznego odcinka Via Carpatii Dukla Barwinek w wysokości 326 mln euro.

Po rozszerzeniu sieci TEN-T nowy szlak będzie przebiegał przez Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię Bułgarię i Grecję.(PAP)

Łukasz Pawłowski