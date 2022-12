Zima wróciła do Olsztyna. Czy miasto jest na to gotowe?

Zima ponownie zawitała do Olsztyna, przez co na drogach może zrobić się niebezpiecznie i ślisko. Opady śniegu są prognozowane dziś przez cały dzień. Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, który dba m.in. o odśnieżanie dróg, schodów i chodników zapowiada, że do zimy jest w pełni przygotowany.