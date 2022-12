Ruszyła budowa Pokazowej Zagrody Żubrów w Krajewie

Budowana w Krajewie zagroda ma być kolejnym elementem działania o charakterze dobrych praktyk, związanych z kompleksową ochroną żubra Bison bonanus w Polsce.

Zagroda budowana jest na powierzchni 8,2 ha na terenie dawnej szkółki leśnej w Krajewie. W swoim zasięgu obejmie szereg obiektów infrastruktury niezbędnej do stworzenia jak najlepszych warunków bytowania tu „Króla puszczy”.

Podstawowymi elementami infrastruktury będą: budynek gospodarczy, platforma widokowa, paśnik, koryta paszowe z zadaszeniem, zagroda kwarantannowa, paśnik w zagrodzie kwarantannowej, odłownia, brama wizytowa, ogrodzenie zewnętrzne, tablice informacyjne oraz szereg drobniejszych elementów. Przetarg na budowę zagrody wygrała firma P.P.H.U. „ROSTKOWSCY” S.C. J. i W. ROSTKOWSCY z Olszewo-Borki.

Pierwsze efekty prac budowlanych w zagrodzie są już widoczne. Powstały już fundamenty budynku gospodarczego wystające ponad grunt. To duży budynek spełniający funkcję stodoły, chłodni, miejsca przygotowania i magazynowania pasz. W innym miejscu przyszłej zagrody widoczna jest żelbetowa konstrukcja platformy widokowej. To również duży obiekt o wymiarach 26 x 4 m z trzypoziomową wieżą w środkowej części. Taras umożliwi zwiedzającym obserwację żubrów w zagrodzie. Konstrukcja przystosowana będzie również do wizyt osób niepełnosprawnych. Wzrok przyciągają zgromadzone na placu budowy specjalne przęsła i słupy ogrodzenia zewnętrznego. Ta konstrukcja musi być szczególnie wytrzymała by sprostać naporowi żubrów, których masa niejednokrotnie osiąga 1000 kg. Wszystkie elementy Pokazowej Zagrody Żubrów w Krajewie zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu jak najlepszego dobrostanu dla stada żubrów, które będą w nim bytowały, ale i jednocześnie w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu odwiedzających zagrodę ludzi.

Wsiedlenie stada zaplanowane jest na ostatni kwartał przyszłego roku. Z wstępnych ustaleń wynika, że możemy spodziewać się pierwszego stada w liczbie 5 sztuk (byk, 3 krowy i ciele).

Szacowane koszty przedsięwzięcia to około 6,1 mln zł.