Wiceminister Witkowski: należy wyposażyć mariny w instalacje do odbioru ścieków z łódek

Aby zapobiegać degradacji Wielkich Jezior Mazurskich, należy wyposażyć porty mazurskie w instalacje do przyjmowania ścieków z łódek - powiedział w środę wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski. Dodał, że do degradacji środowiska przyczynia się też słabo rozwinięta sieć kanalizacyjna.

W środę podczas posiedzenia sejmowej komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski mówił o tym, że do degradacji krainy Wielkich Jezior Mazurskich przyczynia się słabo rozwinięta sieć kanalizacyjna oraz intensywna turystyka.

Wskazał, że w województwie warmińsko-mazurskim planowane jest wybudowanie 124 km oraz zmodernizowanie 163 km sieci kanalizacyjnej, jak również budowa nowej oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzenie 43 inwestycji na istniejących obiektach tego rodzaju. Koszt inwestycji związanych z gospodarką ściekową w regionie to 754 mln zł - poinformował.

Jak dodał, samorządy zwracają uwagę, że za degradację środowiska odpowiedzialna jest też intensywna gospodarka turystyczna. "Inwestycje Wód Polskich i samorządów w instalacje umożliwiające odbiór ścieków w marinach czy z łódek a także budowa nowoczesnych śluz są odpowiedzią na coraz większy rozwój turystyki na Wielkich Jeziorach Mazurskich" - tłumaczył.

Wiceminister infrastruktury przypomniał, że obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają karanie za zrzut ścieków ze statków bezpośrednio do wody. Ważny jest także wzrost świadomości uprawiających turystykę wodną przy jednoczesnym braku przyzwolenia społecznego na zanieczyszczenie wód - zaznaczył.

"W Ministerstwie Infrastruktury trwają prace analityczne zmierzające do ewentualnego wprowadzenia dodatkowych przepisów utrudniających proceder nielegalnego zrzutu ścieków komunalno-bytowych ze statków bezpośrednio do wody. Rozważania obejmują także pomysł plombowania zaworów umożliwiających opróżnianie zbiorników za burtę. Jest on konsultowany z samorządami, środowiskiem żeglarskim i organizacjami ekologicznymi" - podkreślił Witkowski.

Jak mówił, najważniejszą sprawą jest wyposażenie marin w odpowiednie instalacje czy pompy. "Na kary przyjdzie czas, teraz trzeba zrobić szeroki program inwestycyjny" - zaznaczył wiceszef MI.

Burmistrz Mikołajek Piotr Jakubowski obecny na posiedzeniu komisji powiedział, że na terenie Wielkich Jezior Mazurskich zarejestrowanych jest oficjalnie 160 marin. "Tylko 12 ze 160 posiada instalacje do odsysania nieczystości płynnych z jachtów. 33 porty dodatkowo posiadają instalacje do odbioru nieczystości z toalet przenośnych na jachtach żaglowych. Szacujemy, że na jeziorach mazurskich pływa ok. 20 tys. jednostek" - przekazał.

W Regionalnym Programie Operacyjnym znalazły się środki na przeprowadzenie projektu sanitacji Wielkich Jezior Mazurskich, który będzie polegał na odbiorze nieczystości z jachtów. "Chcemy, żeby to było powszechne i nieodpłatne. Będzie to projekt pozakonkursowy. Gminy i podmioty, które będą chciały skorzystać z tego, otrzymają środki na wyposażenie portów w instalacje do odbioru nieczystości z jachtów" - zadeklarował burmistrz Jakubowski. (PAP)

Agnieszka Libudzka