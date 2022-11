Jak dbamy o bezpieczeństwo w sieci?

Prawie 45 proc. osób miało zainfekowany komputer lub telefon złośliwym oprogramowaniem, aż 23 proc. padło ofiarą kradzieży lub oszustwa przez internet – to wyniki badań. Do infekcji sprzętu przyznaje się połowa mężczyzn i 40% kobiet.

Wysyłanie fałszywych maili o zaległych płatnościach, podszywanie się pod pracowników banków czy popularnych serwisów aukcyjnych, instalowanie wirusów to coraz powszechniejsze praktyki cyberprzestępców. Choć coraz częściej słyszymy ostrzeżenia o możliwych kradzieżach, nie zawsze w pełni dbamy o bezpieczeństwo swoich danych i pieniędzy – wynika z badań dotyczących bezpieczeństwa w sieci.

Oszustwa, kradzieże i złośliwe oprogramowanie

Prawie 45 proc. osób miało zainfekowany komputer lub telefon złośliwym oprogramowaniem, a aż 23 proc. padło ofiarą kradzieży lub oszustwa przez internet – alarmują wyniki najnowszych badań. Co ciekawe, do infekcji sprzętu przyznaje się połowa mężczyzn, ale tylko 40 proc. kobiet.

Liczba tego typu przestępstw wciąż rośnie, a sposobów na oszustwo i kradzież jest coraz więcej. Phishing czy malware to tylko niektóre z nich, które w ostatnim czasie są powszechne. Choć ich nazwy wydają się skomplikowane, to warto pamiętać, że przede wszystkim sprowadzają się do tego, aby okraść użytkowników sieci.

Przestępcy bazują nie tylko na naiwności internautów, ale przede wszystkim na ich niewiedzy dotyczącej skutecznej ochrony swoich danych i pieniędzy w sieci.

Zarabiasz więcej? Cyberprzestępcy mają cię na oku

Z badania wynika też, że wraz z rosnącymi zarobkami, zwiększa się szansa na to, że zostaniemy okradzeni lub w inny sposób oszukani w sieci. Podczas gdy osoby z dochodem do 1000 zł netto miesięcznie tylko w 18 proc. przypadków miały nieszczęście stracić pieniądze w oszustwie internetowym, to już co 4 osoba dysponująca dochodem przekraczającym 5000 zł padła ofiarą kradzieży lub oszustwa w sieci.

Odsetek ten może z czasem rosnąć. — Obok popularnych masowych ataków, takich jak telefony podszywające się pod pracowników banków czy SMS-y z informacją o blokadzie, nieopłaconej fakturze czy dopłacie do przesyłek, coraz częstsze są też ataki spersonalizowane — mówi Mateusz, twórca bloga KwestaBezpieczenstwa.pl. — Dziś cyberprzestępców atakujących osoby prywatne czy firmy nie interesuje wyrządzenie szkód. Interesują ich wyłącznie pieniądze. Rozpowszechniane przez nich oprogramowanie typu malware szyfruje dysk i żąda okupu za jego odszyfrowanie. A im bardziej majętna ofiara, tym większy okup jest w stanie zapłacić. Dotyczy to szczególnie firm — ostrzega.

Jak chronimy się przed cyberprzestępcami?

Korzystanie z programów antywirusowych to najczęściej wybierany sposób ochrony przed oszustami internetowymi. Z takich narzędzi korzysta prawie 43 proc. badanych.

Wiele osób (36 proc.) deklaruje także, że korzysta z tzw. silnych haseł. Po części są to na pewno wymogi samych dostawców kont internetowych, którzy coraz częściej wymagają od użytkowników hasła o określonej minimalnej długości, stosowania małych i wielkich liter, cyfr czy znaków specjalnych.

Popularne metody, które wskazywali badani, to także dbanie o aktualność programów i aplikacji (25 proc.), nieudostępnianie nadmiarowych informacji o sobie w sieci (25 proc) czy odwiedzanie tylko znanych stron internetowych (także prawie 25 proc.).

— Już sama aktualizacja na bieżąco systemu na komputerze, telefonie czy innych urządzeniach podpiętych do sieci może znacznie poprawić nasze bezpieczeństwo — mówi redaktor serwisu TopVPN.pl. — Twórcy oprogramowania, poza zmianami wizualnymi, starają się też łatać dziury i furtki, które narażają nasze bezpieczeństwo. Zanim sięgniemy po VPN czy program antywirusowy, warto zadbać o takie podstawy.

Do najmniej chętnie wskazywanych metod ochrony online należy sprawdzanie, czy odwiedzane strony zabezpieczone są przez HTTPS (12 proc.), używanie menedżera haseł (6%) czy korzystanie z usług VPN (3 proc.).

Z każdym rokiem coraz większa część naszego życia dzieje się online – czy tego chcemy, czy nie. Dostrzegają to przestępcy internetowi, którzy ciągle znajdują nowe sposoby na dobranie się do cudzych pieniędzy, wykorzystując możliwości sieci i brak wiedzy ofiar. Aby nie być na przegranej pozycji w tej walce i nie dołączyć do milionów ofiar, warto stale edukować się z zakresu bezpieczeństwa w sieci.

Badanie przeprowadzone zostało na zlecenie bloga KwestiaBezpieczenstwa.pl i serwisu TopVPN.pl przez SW Research techniką CAWI na reprezentatywnej grupie Polaków w wieku 16+ (N=1011) w październiku 2022 roku.

Źródło: TopVPN.pl.