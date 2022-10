Elbląg: Ul. Robotnicza. 70-latek groził wysadzeniem budynku w powietrze. Ewakuowano mieszkańców. Funkcjonariusze wyważyli drzwi do mieszkania. Ojciec z synem zatrzymani

W czwartek 27 października elbląskie służby zostały zadysponowane do zdarzenia przy ulicy Robotniczej 252. W jednym z mieszkań na pierwszym piętrze znajdował się mężczyzna, wobec którego miały być przeprowadzone czynności komornicze. 70-latek zagroził, że wysadzi budynek w powietrze.

Decyzją policji mieszkańcy znajdujący się w budynku zostali ewakuowani, było to około 20 osób. Reszta albo nie otworzyła drzwi, albo ewakuowała się wcześniej. Patrol policji siłowo wszedł do mieszkania, w którym przebywało dwóch mężczyzn. Pomieszczenie zostało sprawdzone — nie stwierdzono w nim żadnych materiałów pirotechnicznych ani wybuchowych. Po sprawdzeniu lokalu mieszkańcy mogli wrócić do swoich mieszkań. Zagrożenie zostało zlikwidowane — przekazał Mateusz Norek, zastępca dowódcy JRG nr 2 w Elblągu.