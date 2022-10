Nowoczesny budynek w centrum Olsztyna miał wyglądać inaczej?

Działka, na której stanął nowy budynek znajduje się przy ul. Staszica i Pieniężnego w sąsiedztwie katedry, a także domu pielgrzyma. Jej właścicielem jest prywatny przedsiębiorca. Wcześniej w tym miejscu stał budynek, który z biegiem lat popadł w ruinę. W połowie 2020 roku rozpoczęła się budowa nowej kamienicy, która zakończyła się na wiosnę bieżącego roku. Co powstanie w budynku w centrum Olsztyna? To pytanie wciąż zadaje sobie wielu olsztyniaków.



Zapytaliśmy o to Martę Bartoszewicz, rzeczniczkę prasową Urzędu Miasta Olsztyna.



— Wydaliśmy pozwolenie na budynek usług turystycznych. Inwestor miał też stosowne uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków — informuje rzeczniczka olsztyńskiego ratusza. Nawiązując do nowoczesnego stylu budynku w połączeniu z historycznymi obiektami w tle, rzeczniczka informuje — Wydając pozwolenie na budowę możemy jedynie sprawdzać zgodność budynku z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli taki dokument obowiązuje na danym terenie. Jeśli nie - zgodność z decyzją o warunkach zabudowy. Oznacza to, że sprawdzamy parametry określone w planie (lub decyzji nr 1) takie jak: wysokość budynku, kształt dachu czy wielkość zabudowy w stosunku do terenu. Sprawdzamy też zgodność z innymi przepisami, m.in. ustawą o drogach.

Jednak pierwotny projekt budynku wyglądał zupełnie inaczej. Projekt koncepcyjny dla tego miejsca wykonał Tomasz Lella, właściciel studia Pantel. Nowoczesna architektura, lubiana przez architekta miała łączyć ręcznie robione, czerwone cegła i duże przeszklenia obiektu, które współgrałyby z otoczeniem katedry. Obiekt miał łączyć funkcję użyteczności publicznej, restaurację, biura, bank, a na poddaszu apartamenty mieszkalne.

— Na rzecz poprzedniego inwestora wykonałem koncepcję budynku. Była ona moim autorskim pomysłem. Z przyczyn niewyjaśnionych inwestor nie powrócił do tematu, zlecił pracę komuś innemu — mówi Tomasz Lella. — Pierwotna wersja projektu nawiązywała do architektury oraz historii miejsca, wpasowałaby się w otoczenie. Obecny wygląd budynku jest diametralnie różny w stosunku do projektu, który wykonała moja pracownia.

Stare Miasto posiada w większości kamienice z początku XX w. lub odbudowane po wojnie. Zderzenie dawnej tkanki architektonicznej z nowoczesną formą jest dla architekta naturalną kontynuacją i następstwem dziejów.

— Warto przy odbudowie niektórych starych budynków zachować tożsamość regionu w formie i materiałach, by konfrontacja nowego ze starym nie szokowała — pisze o swoim projekcie Lella.

Nowy budynek został jednak “okrojony” i znacznie różni się od pierwotnych pomysłów Tomasza Lella. Za jego projekt odpowiada inna osoba. Po zakończeniu prac na budynku wywieszono baner “wynajmę”. Takie ogłoszenie widnieje również na portalu trovit.pl. Za 3 miliony zł można kupić 10 pokojowe mieszkanie w nowoczesnej kamienicy w centrum miasta. Jego powierzchnia to 281m2. Zatem w jaki sposób zostanie zagospodarowane wnętrze budynku, można rzecz, że leży w naszych rękach.