Niespełna 10 minut trwa złożenie wniosku o „Dobry start”. W województwie warmińsko-mazurskim wypłacono już blisko 90 tys. świadczeń

9 minut i 35 sekund to średni czas potrzebny na złożenie wniosku o wyprawkę szkolną w ramach programu „Dobry start”. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już ponad 2,7 mln świadczeń, dotyczących ponad 3 mln dzieci. Do rodziców trafiło w sumie ok. 827 mln zł

Wnioski o wyprawkę szkolną w ramach programu "Dobry start" można składać od 1 lipca do 30 listopada. Wypłata świadczeń rozpoczęła się 18 lipca i realizowana jest na bieżąco.

— Liczba dzieci, na które rodzice i opiekunowie złożyli już wnioski do ZUS o tak zwane 300 plus, przekroczyła 3,4 miliona. W województwie warmińsko-mazurskim wypłacono już blisko 90 tys. świadczeń, którymi objętych jest ponad 115 tys. dzieci na kwotę ok. 27 mln zł — informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego .

Z wyprawki szkolnej ma skorzystać w tym roku ponad 4,4 mln dzieci. Środki z programu przysługują rodzicom dzieci do 20. roku życia i do 24. roku życia – w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.

— ZUS po raz drugi przyznaje świadczenie 300 plus w ramach rządowego programu "Dobry start". Jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach tj. we wrześniu, październiku lub listopadzie, to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku — wyjaśnia rzeczniczka.

Wnioski o świadczenie dobry start na rok szkolny 2022/2023 można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną trzema kanałami, przez PUE ZUS, bankowość elektroniczną i portal Emp@tia, a wypłata środków odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe. Informację o przyznaniu świadczenia rodzic zobaczy na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Wcześniej otrzyma powiadomienie o umieszczeniu informacji o przyznaniu świadczenia na PUE ZUS, które przyjdzie na adres mailowy wskazany we wniosku. Pieniądze z programu „Dobry Start” zostaną przekazane na konto w ciągu 5 dni roboczych od przyznania świadczenia.

Jeśli będzie zachodziła konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, do klienta zostanie skierowane wezwanie w celu uzupełnienia wniosku, które zostanie umieszczone na jego profilu PUE ZUS, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany SMS-em wysłanym na numer telefonu wskazany we wniosku.