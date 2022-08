Edison Tower, miasto przyszłości powstanie w Nowym Jorku?

Edison Tower to "pionowe miasto", które może powstać w Nowym Jorku przed 2030 rokiem Twórcy uważają, że będzie to pierwsze zbudowane na tak wielką skalę i z ogromnym rozmachem miasto w mieście.



Tego na razie nie wiemy, ale dyskusje na ten temat toczą się od wielu już lat, nawet w Olsztynie

https://opinie.olsztyn.pl/spoleczenstwo/metropolia-od-olsztyna-do-ostrody/#.YujSpmPP2Uk Jakie będą miasta przyszłości? Przeludnione, pożerające ogromne ilości energii i wypluwające z siebie tysiące ton śmieci spalanych w pseudo ekologicznych spalarniach, czy też może bardzo ekologiczne, samowystarczalne tak energetycznie jak i żywnościowo? Czy na dachach wieżowców przyszłości będą ogrody wypoczynkowe a w piwnicach hodowle pieczarek i owadów przeznaczonych do konsumpcji(oczywiście po przetworzeniu) ?Tego na razie nie wiemy, ale dyskusje na ten temat toczą się od wielu już lat, nawet w Olsztynie

O ile dyskusje olsztyńskie są na razie czysto akademickie, o tyle w świecie poczyniono już pierwsze próby w tym kierunku. Jednym z eksperymentów jest budowla w Arcosanti w centralnej Arizonie (USA)

Innym przykładem, na razie w fazie projektowania, może być mierząca 1310 metrów wieża zaprojektowana przez niemieckiego architekta Franka Jendruscha. Wieżowiec miałby stanąć na Governors Island - niewielkiej wysepce u wybrzeży Brooklynu, leżącej vis a vis Manhattanu.

Wieża wyposażona w turbiny wiatrowe, pokryte ogniwami fotowoltaicznymi powierzchnie i generatory geotermalne, miałaby produkować 680 megawatów mocy, sprawiając, że byłaby całkowicie samowystarczalna energetycznie, a wręcz mogłaby sprzedawać nadwyżki prądu dla reszty miasta.

Samowystarczalność budowli to nie tylko energia, czy zaopatrzenie w wodę i przetwarzania ścieków - to również pełna infrastruktura z zapleczem handlowym, rekreacyjno-medycznym, gastronomią, teatrami, szkołami, przestrzeniami wystawienniczymi na cele kulturalne i parkami.



Transport dla mieszkańców zapewniałaby sieć elektromagnetycznych wind podróżujących między punktami przesiadkowymi rozłożonymi co kilkadziesiąt czy kilkaset pięter.

Projekty tego typu jak Edison Tower to element prac koncepcyjnych wywodzących się z tzw. Arkologii –termin stworzony przez architekta Paolo Soleriego jako połączenie „architektury" z „ekologią"i oznacza budowlę o niezwykle wysokiej gęstości zaludnienia, często osiągająca wysokość powyżej 1 kilometra. Popularne w fantastyce naukowej, są przedstawiane jako rozwiązanie problemów przeludnienia i degradacji środowiska, ponieważ zmniejszają zapotrzebowanie miast na teren i zasoby, chociaż cechują się większą niż normalna gęstością zaludnienia oraz poważną modyfikacją określonego obszaru.

