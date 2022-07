Zderzenie motorówek na jeziorze Tałty. Jedna z nich zatonęła

Na jeziorze Tałty doszło do zderzenia dwóch motorówek. Jedna z nich poszła na dno. Ludzi, którzy wylądowali w wodzie zaczęły ratować inne osoby znajdujące się na łodziach.

W wypadku na wodzie jedna osoba doznała poważnego urazu nogi i została przetransportowana do szpitala. Na miejscu pracują ratownicy MOPR i policja.

To kolejny groźny wypadek, do którego w tym sezonie doszło na jeziorze Tałty. Kilka tygodni temu doszło tam do wypadku.

Po przewróceniu się łodzi do wody wpadło siedem osób. Ciało jednej z nich, ośmioletniej dziewczynki, po wielu godzinach poszukiwań zostało znalezione w kabinie zatopionej łodzi.