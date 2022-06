od 1 lipca kara nas nie ominie

Do 30 czerwca trzeba spełnić ważny obowiązek. Właściciel lub zarządca każdego budynku czy też lokalu powinien zgłosić do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, jakie jest w nim źródło ciepła. Chodzi zarówno o ogrzewanie, jak i podgrzewanie ciepłej wody.

Niezłożenie deklaracji dot. ogrzewania będzie się wiązać z przykrymi konsekwencjami. Chodzi o karę grzywny do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, to należy się liczyć z sankcją nawet do 5 tys. zł.

Jak złożyć deklarację?

Są dwie drogi zgłoszenia źródła ciepła do CEEB:

Elektronicznie, wypełniając formularz na stronie zone.gunb.gov.pl . Deklarację wypełnia się przez profil zaufany lub e-dowód. Jest to deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Formularz A dotyczy budynków i lokali mieszkalnych , formularz B - niemieszkalnych.