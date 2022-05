Wyższe ceny ciepła w Olsztynie

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie podwyższyło od 21 maja ceny za ciepło. Taryfa średniorocznych opłat za ciepło i usługi przesyłowe wzrośnie o około 26 procent.

— Obecnie dysponujemy zapasem miału węglowego pozwalającego na pracę ciepłowni Kortowo przez okres dwóch miesięcy. Jest to opał dostarczony w ramach przetargu z zeszłego roku, zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy. Zwykle po zakończeniu sezonu grzewczego przeprowadzaliśmy postępowanie przetargowe, które wyłaniało dostawcę miału węglowego na kolejny rok. Niestety obecnie ze względu na sytuację związaną z wojną w Ukrainie sytuacja na rynku paliw jest bardzo trudna — informuje Kamila Różacka, rzeczniczka prasowa MPEC-u w Olsztynie.

Jak podkreśla, w Polsce około 8-9 mln ton węgla było sprowadzane z Rosji, a obecnie – z powodu wojny w Ukrainie – wprowadzono embargo na handel z Rosją. Ten deficyt musi być uzupełniony dostawami z innych krajów, prawdopodobnie z Australii, Kolumbii czy Kazachstanu. To jednak wymaga czasu.

— Niestety obecnemu deficytowi węgla na rynku towarzyszy wzrost cen o ponad 400 procent. I z tą sytuacją musimy się zmierzyć nie tylko my, ale praktycznie cała energetyka w Polsce — podkreśla przedstawicielka MPEC Olsztyn.

Tymczasem MPEC – realizując strategię dywersyfikacji paliw zużywanych do produkcji ciepła – wybudował już ciepłownię biomasową, która zapewnia ok. 25 procent potrzeb cieplnych.

— Niestety destabilizacja dotknęła również ten segment rynku paliw. W wyniku bieżącego postępowania przetargowego otrzymaliśmy tylko jedną ofertę z ceną wyższą o 100 procent w stosunku do ostatniej — wyjaśnia Różacka.

I dodaje, że względu na sytuację na rynku paliw w bieżącym roku wzrost cen ciepła będzie wyższy niż to miało miejsce w ostatnich latach.

— Wysokim cenom paliw towarzyszą historycznie wysokie ceny uprawnień do emisji CO2 sięgające powyżej 90 euro za tonę. Oczywiście ceny paliw i uprawnień do emisji CO2 to najistotniejsze czynniki kosztotwórcze, jednak ważne jest to, iż drożeją praktycznie wszystkie materiały i usługi, a inflacja w naszym kraju sięga niemal 12 procent. MPEC stara się minimalizować wpływ tych niekorzystnych czynników na cenę ciepła, jednak wzrostu cen nie da się uniknąć — podkreśla rzeczniczka.

Warto jednak pamiętać, że w Olsztynie trwa budowa nowego źródła miejskiego ciepła – Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów. Jej powstanie może wpłynąć na koszty ogrzewania.

— Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów będzie wykorzystywać frakcję palną uzyskaną w wyniku przetworzenia odpadów komunalnych. Wpłynie ona nie tylko na wzrost bezpieczeństwa dostaw cieplnych dla naszych mieszkańców, ale także na stabilizację cen ciepła — wylicza Kamila Różacka.

Łukasz Razowski