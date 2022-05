„Czternastka” już w sierpniu

Według wcześniejszych zapowiedzi „czternastka”, która została wypłacona emerytom w ubiegłym roku, miała być świadczeniem jednorazowym. Jednak inflacja przyspieszyła do najwyższego od ponad dwóch dekad poziomu 12,4 proc. w kwietniu. Dlatego rząd zdecydował o wypłacie seniorom w tym roku – obok „trzynastki” która jest świadczeniem stałym – także „czternastki”. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym, czyli czternastej emeryturze.

— Troszczymy się o sytuację polskich seniorów, w ten sposób chcemy zabezpieczyć finansowo tych, którzy pobierają niższe świadczenia — podkreśliła Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. — Będzie to ważne wsparcie dla osób, które pobierają niższe świadczenia — dodała pani minister.

„Czternastka” zostanie wypłacona na takich samych zasadach jak w ubiegłym roku. Co to oznacza? Otóż osoby, które dostają emeryturę czy rentę brutto, a więc przed dokonaniem odliczeń i potrąceń, w wysokości nieprzekraczającej 2900 zł – otrzymają „czternastkę” w pełnej wysokości.

— To 1338,44 zł, czyli tyle, ile od 1 marca br. wynosi minimalna emerytura — wyjaśniła minister Maląg.

Jednak to oczywiście kwota brutto, bo na rękę będzie to 1217,98 zł. Powyżej kwoty 2900 zł brutto obowiązywać ma zasada „złotówka za złotówkę”. To oznacza, że w przypadku osób, które dostają świadczenia wyższe niż 2900 zł, ich „czternastka” zostanie pomniejszona o kwotę tej nadwyżki. Dla przykładu, jeżeli ktoś dostaje 3000 zł brutto emerytury, to jego „czternastka” zostanie pomniejszona o 100 zł i wyniesie brutto 1238,44 zł.

Jeżeli kwota czternastej emerytury ustalona w ten sposób jest niższa niż 50 zł, to dodatkowe świadczenie nie będzie przyznawane.

Kiedy seniorzy dostaną pieniądze? Projekt ustawy zakłada, że czternasta emerytura będzie wypłacana z urzędu – czyli bez konieczności składania wniosku – wraz ze świadczeniem wypłacanym w sierpniu br. (z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty we wrześniu i październiku 2022 r.).

W tym roku – zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy – czternasta emerytura trafi do ok. 9 mln osób. Ok. 7,7 mln emerytów i rencistów otrzyma wypłatę w pełnej wysokości (w kwocie najniższej emerytury), a ok. 1,3 mln – w wysokości odpowiednio pomniejszonej. Koszt wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w 2022 r. to kwota ok. 11,4 mld zł.

am