Banki nie mają dobrej oferty? kupujmy złoto

Ostatnie pięć lat dla oszczędzających w bankach to zamiast zysków — same straty. W tym czasie realna wartość trzymanych na lokacie pieniędzy mogła obniżyć się o ponad 8 proc. Teraz sytuacja jeszcze pogarsza się z powodu przyspieszającej inflacji.

Średnie oprocentowanie lokat rośnie nieznacznie, zdecydowanie wolniej niż koszt kredytów. Średnia stawka lokat gospodarstw domowych, zakładanych w lutym, wyniosła 1,2 proc. w skali roku w porównaniu do 1,1 proc. w styczniu i 0,3 proc. we wrześniu – wynika z najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego. Z kolei średnie oprocentowanie hipoteki udzielonej w lutym urosło do 5,5 proc. z 5,1 proc. w styczniu (dla porównania we wrześniu udzielano hipoteki średnio po 3,3 proc.).

Nie dość, że stawki są niskie, to jeszcze rozpędza się inflacja, pomniejszając siłę nabywczą powierzonych bankom pieniędzy. W marcu wzrost cen sięgnął 10,9 proc. w skali roku i 3,2 proc. tylko w porównaniu z ubiegłym miesiącem. Zdaniem ekonomistów dwucyfrowe poziomy w ujęciu rok do roku będą notowane także w kolejnych miesiącach, średnio w 2022 r. inflacja może wynieść około 10 proc. Dopiero w przyszłym roku może spowolnić do około 7,5 proc.

Kiepskie oprocentowanie lokat nie wytrzymuje zderzenia z tak wysoką inflacją. Jeśli w lutym ktoś założył lokatę i stawka wyniosła nawet 2 proc. w skali roku (taka była w przypadku lokat zakładanych na 3-6 miesięcy), to w ujęciu realnym zanotuje w tym czasie 6,9 proc. realnej straty (uwzględnia podatek od zysków kapitałowych i inflację na poziomie z lutego, czyli wynoszącą "tylko" 7,5 proc.).

Powodem kiepskiej oferty lokat jest wielka nadpłynność sektora bankowego, czyli przewaga posiadanych depozytów nad kredytami. Banki mają środków klientów znacznie więcej niż wymagają regulacje, dlatego nie rywalizują o nowe pieniądze i nie oferują lepszych stawek oprocentowania. Niektóre robią to, ale tylko w przypadku promocji (lepiej oprocentowane lokaty obwarowane warunkami) i gdy chcą przyciągnąć nowych klientów.