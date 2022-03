Prezydent Olsztyna w piątek stanie przed sądem. Chodzi o pobicie kontrmanifestanta

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Wiemy, kim był mężczyzna z wczorajszych protestów pod olsztyńskim ratuszem. To Stanislas Balcerac. Były udziałowiec TVN [ZDJĘCIA] Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło 10 sierpnia ubiegłego roku. Przed ratuszem w Olsztynie odbywał się wtedy protest w obronie TVN. Organizatorami manifestacji był Komitet Obrony Demokracji z radną Martą Kamińską na czele. Wyrazić swój sprzeciw wobec nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji zwanej "lex TVN" przyszło wielu mieszkańców Olsztyna, w tym także prezydent miasta Piotr Grzymowicz, który brał udział w zgromadzeniu jako uczestnik, nie brał żadnego udziału w organizacji manifestacji. że do zdarzenia doszło 10 sierpnia ubiegłego roku. Przed ratuszem w Olsztynie odbywał się wtedy protest w obronie TVN. Organizatorami manifestacji był Komitet Obrony Demokracji z radną Martą Kamińską na czele. Wyrazić swój sprzeciw wobec nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji zwanej "lex TVN" przyszło wielu mieszkańców Olsztyna, w tym także prezydent miasta, który brał udział w zgromadzeniu jako uczestnik, nie brał żadnego udziału w organizacji manifestacji.

Chwilę po rozpoczęciu manifestacji na schody ratusza wyszedł mężczyzna w maseczce z tabliczką "WSI24", która odnosiła się do rzekomego powiązania stacji TVN z wojskowym wywiadem z lat 90. Kontrmanifestant po dłuższej chwili stania z podniesioną nad głowę tabliczką postanowił wejść w tłum. Tam Stanislas Balcerac nagle upadł, a jeden z uczestników podniósł trzymaną przez niego tabliczkę. Mężczyzna opuścił zgromadzenie w eskorcie policjantów.

Dwa dni po zajściu Balcerac złożył zawiadomienie z oskarżenia prywatnego w Komendzie Miejskiej Policji. Musiał jednak zidentyfikować osoby, które na niego napadły. Nieco ponad miesiąc po manifestacji, 16 września, mężczyzna w piśmie do Sądu Rejonowego w Olsztynie wskazał trzy osoby, które oskarżył o naruszenie nietykalności cielesnej i kradzież rozbójniczą.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Stanislas Balcerac składa pozew przeciwko KOD-owi i Obywatelom RP. Chodzi o protesty przeciwko "lex TVN" w Olsztynie Wśród oskarżonych jest Marta Kamińska z dopiskiem prowodyrka i organizatorka oraz prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, który według Balceraca jest współorganizatorem obecnym na miejscu podczas zajścia. Jako oskarżeni są wspomniane jeszcze dwie osoby, które nie pełnią funkcji publicznych, z czego jedna nie jest wymieniona z imienia i nazwiska.

Rozprawa w sprawie naruszenia nietykalności cielesnej Stanislasa Balceraca i kradzieży rozbójniczej była kilkukrotnie przekłada. Pierwotnie miała odbyć jeszcze w ubiegłym roku, jednak z uwagi na losowe zdarzenia była przesuwana na kolejne terminy. Teraz to już pewne: w piątek (25 marca) o godz 9:30 Stanislas Balcerac spotka się w sądzie z Piotrem Grzymowiczem i Martą Kamińską. Poprosiliśmy radną o komentarz w tej sprawie.

— Nie myślałam że będę mogła to powiedzieć po kilkunastu latach praktyki o prostej w gruncie rzeczy sprawie karnej z oskarżenia prywatnego z art. 157 par. 2 kk, ale przede wszystkim jestem w tym momencie ciekawa jak całą tą sprawą będzie wyglądać. Zwykle biorę udział w sprawach w innej roli, obserwuje i uczestniczę w nich jako obrońca lub pełnomocnik jednej ze stron. Tym razem jest inaczej, sprawa dotyczy mnie bezpośrednio i zastanawiam się, jaki to będzie miało wpływ na postrzeganie jej przeze mnie — komentuje radna Marta Kamińska, która na co dzień jest adwokatką.

I dodaje: Nadal też uważam że to Pan Balcerac zachował się nieodpowiednio w trakcie zgromadzenia. Nie miała miejsca sytuacja w której byłby przez kogoś pobity czy skopany, a ja na pewno do niczego takiego nikogo nie zachęcałam.

