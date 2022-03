Służba więzienna przenosi osadzonych i strażników

Z giżyckiego więzienia przenoszą strażników do innych placówek, a osadzonych do Dublin. Czyżby zamykali ten zakład karny? - pytają czytelnicy.

Do redakcji dotarły sygnały czytelników, że więzienie w Giżycku jest likwidowane, osadzeni przenoszeni są do Zakładu Karnego w Dublinach, a strażnicy do innych placówek. Zapytaliśmy u źródła, czy służba więzienna zamierza zamknąć lub przeorganizować giżycki oddział zakładu karnego.

— Służba Więzienna nie planuje ani zawieszenia, ani zniesienia oddziału zewnętrznego w Giżycku, będącego oddziałem Zakładu Karnego w Dublinach — zapewnia por. Łukasz Obuchowski, pełniący obowiązki kierownika działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Dublinach. Funkcjonariusze pełniący służbę w Giżycku mają zapewnioną pełną stabilność zatrudnienia. Jednym z zadań służby więziennej jest racjonalne rozmieszczanie populacji osadzonych przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych. Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa państwa nie udzielamy szerszych informacji.

Doniesienia o zamknięciu giżyckiej placówki nie potwierdziły się. Jedyny na Mazurach ośrodek penitencjarny z widokiem na jezioro funkcjonuje jak dotychczas. Oddział zewnętrzny w Giżycku podlega bezpośrednio Zakładowi Karnemu w Dublinach. Jednostka posiadająca 112 miejsc przeznaczona jest dla skazanych dorosłych mężczyzn, recydywistów penitencjarnych.

Obecnie giżycki zakład, podobnie jak cała służba więzienna w kraju aktywnie włącza się w pomoc humanitarną uchodźcom z Ukrainy.

— Od początku konfliktu zbrojnego na Ukrainie funkcjonariusze Służby Więziennej w całym kraju włączają się w pomoc humanitarną Ukraińcom uciekającym przed wojną— dodaje por. Łukasz Obuchowski. - Organizują zbiórki rzeczowe i pieniężne, oddają krew, oferują transport, dach nad głową. Przekazują również pomoc ukraińskim więziennikom. W tym zakresie służba więzienna współpracuje z innymi służbami mundurowymi, urzędami wojewódzkimi, lokalnymi ośrodkami pomocowymi czy też organizacjami zajmującymi się pomocą Ukraińcom.

ona