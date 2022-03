Premier Morawiecki wskazuje drogę dla całej Europy

- Nie może być tak, że ludzie giną za naszą wolność, demokrację i bezpieczeństwo, a są premierzy, którzy chcą zamknąć przed Ukrainą drzwi do UE - to jest nie fair. Do tych premierów adresuję te słowa: dzisiaj Ukraina walczy również o Was - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki przed rozpoczęciem nieformalnego szczytu UE.