Radni nie przyjrzą się ponownie sprawie likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie

Przypomnijmy: pierwszy raz pomysł likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie pojawił się jeszcze w ubiegłym roku. Władze miasta swoją decyzje uzasadniały zbyt dużymi kosztami utrzymania. W uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej czytamy:

Zamiar likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej podyktowany został czynnikami organizacyjnymi, ekonomicznymi, jak również brakiem zainteresowania uczniów kształceniem w XIV Liceum Ogólnokształcącym Specjalnym dla Uczniów Niesłyszących i Szkole Policealnej nr 1 Specjalnej dla Uczniów Niesłyszących, które przedstawia zamieszczona poniżej tabela, jak i malejącą liczbą dzieci w pozostałych typach jednostek stanowiących Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej.

15 grudnia ubiegłego roku podczas Sesji Rady Miasta radni przegłosowali uchwałę. Za było 18 osób, przeciw 2, a wstrzymały się 4 osoby. Likwidacja ośrodka znów wywołała ogromne emocje i przyczyniła się do burzliwej dyskusji. Chociaż ostateczna decyzja zapadła, to rodzice i bliscy uczniów SOSWdDN próbowali walczyć o swoją placówkę. Powstała nawet internetowa petycja. Wszyscy nie zgadzający się z decyzją władz mogli wyrazić swój sprzeciw podpisując się pod nią.

My, rodzice i członkowie rodzin dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących w Olsztynie, a także mieszkańcy Olsztyna, którym los dzieci niepełnosprawnych nie jest obojętny, jesteśmy zmuszeni wyrazić swoje oburzenie oraz zdecydowany sprzeciw wobec działań olsztyńskiego magistratu, dążących do likwidacji ww. placówki. Decyzją radnych miasta Olsztyn, Ośrodek ten ma być zlikwidowany, na co rzecz jasna nie będzie naszego przyzwolenia i akceptacji. Plany radnych odnośnie zamiaru likwidacji placówki, do której uczęszczają nasze dzieci, nie zostały nam przedstawione ani tym bardziej skonsultowane z odpowiednimi podmiotami, nie ma w związku z tym i nie będzie naszej akceptacji — napisano w treści petycji.

W połowie stycznia rodzice swoje niezadowolenie pokazali też pod olsztyńskim ratuszem. Udział w manifestacji wzięło około 30 osób. Protestujący sugerowali, że względy ekonomiczne nie mogą być przyczyną zamykania ośrodka dla dzieci z niepełnosprawnościami. Organizatorzy protestu złożyli wtedy petycję z podpisami przeciw likwidacji ośrodka, a także spotkali się z Piotrem Grzymowiczem, prezydentem Olsztyna oraz Ewą Kaliszuk, wiceprezydent. Niestety wizyta w ratuszu nie zakończyła się sukcesem protestujących. Prezydent nie zmienił swojej decyzji.

Do tematu likwidacji ośrodka jeszcze raz chciał wrócić Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Przed rozpoczęciem środowej sesji jego przedstawiciele złożyli wniosek o wprowadzenie pod obrady Rady Miasta Olsztyna projektu stanowiska w sprawie ponownego przeanalizowania przez prezydenta Olsztyna sytuacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie. Swoją prośbę argumentowali dużym potencjałem osobowym (dobrze wykształcona kadra), jak i rzeczowym, czyli salami dostosowanymi do potrzeb uczniów.

W skład placówki wchodzi 20 sal dydaktycznych, a także wiele pracowni m.in. informatyczna, gastronomiczna czy językowa. Na wyposażeniu ośrodka znajduje się również specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny. Wnioskodawcy przekonują, że powyższe okoliczności wskazują, że rozwój SOSWdDN jest możliwy. W swoim wniosku odnieśli się również do 50-lecia istnienia SOSW. Jednak próby radnych PiS-u spełzły na niczym. Radni większością głosów nie zatwierdzili wniosku do porządku obrad. "Za" było łącznie dziewięciu radnych. Radna Elżbieta Wirska w momencie głosowania z powodu problemów technicznych nie mogła oddać swojego głosu. Jednak Robert Szewczyk, przewodniczący Rady Miasta zaakceptował jej prośbę i zaakceptował głos. "Przeciw" było czternastu radnych i tym samym wniosek został odrzucony.

