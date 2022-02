Palenie szkodzi zdrowiu? Zależy czym

Czystym powietrzem chce oddychać każdy z nas. Jednak kiedy zaczynamy zastanawiać się co zrobić, żeby było czyste, to wielu z nas zaczyna kręcić nosem na czekające nas ograniczenia. Dotyczy to na przykład tego czym mamy palić w naszych piecach.

Każdy mieszkaniec regionu mógł zgłosić swoje uwagi i wnioski odnośnie projektów uchwał w sprawie wprowadzenia na terenie województwa warmińsko-mazurskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych. Chodzi tu o tak zwane "uchwały antysmogowe", które będą procedowane w Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Mówiąc w skrócie – chodzi o ograniczenie spalania węgla w domowych piecach i likwidacja starych kotłów tzw. kopciuchów.

Przypomnijmy, że samorząd województwa zamierza wprowadzić zakaz stosowania we wszystkich instalacjach:

1. Węgla brunatnego,

2. Mułów węglowych,

3. Flotokoncentratów,

4. Dowolnych mieszanin paliw zawierających mniej niż 85% węgla kamiennego,

5. Paliw niespełniających wymagań jakościowych

6. Paliw zawierających biomasę stałą o wilgotności powyżej 20%.

W dokumencie „Aktualizacja Krajowego Programu Ochrony Powietrza do 2025 r.” przewiduje się, że do 2025 r. rząd przeprowadzi m.in. analizę prawną dotyczącą możliwości wprowadzenia w całym kraju zakazu używania kotłów węglowych: do 2030 r. w miastach i do 2040 r. na terenach wiejskich.

O opinię w tej sprawie zapytaliśmy kilku parlamentarzystów z naszego regionu.

Jacek Protas, KO

Warmia i Mazury to region zdecydowanie wyróżniający się na mapie Polski. Z jednej strony nieustannie walczymy o poprawę sytuacji gospodarczej naszego województwa i zaprzestanie dyskryminacji mieszkańców przez rząd, z drugiej mieszkamy na terenie Zielonych Płuc Polski i czystego powietrza inne regiony mogą nam pozazdrościć. Doskonale rozumiemy tu potrzebę ograniczania emisji CO2 oraz szukania alternatywnych, odnawialnych źródeł energii. Mieszkańców Warmii i Mazur nie trzeba do tego przekonywać. Jednak zanim rząd wprowadzi zakazy albo nakazy, musi dać coś w zamian.

Również umiejscowienie ewentualnych instalacji odnawialnych źródeł powinno być szeroko konsultowane. Rząd nie przygotował Polek i Polaków na gigantyczne podwyżki cen gazu, co przyniosło katastrofalne skutki. Planując zmiany w zakresie domowych pieców, musi bezsprzecznie na to mieszkańców przygotować. Szczególnie na Warmii i Mazurach, gdzie bezrobocie wciąż jest najwyższe w kraju i rząd nie może na gospodarstwa domowe zrzucać obowiązku, który powinien być zadaniem państwa.

Marcin Kulasek, Lewica

Smog jest realnym zagrożeniem dla zdrowia Polek i Polaków. Dotyczy to również Warmii i Mazur.Nasze województwo jest ostatnim w Polsce regionem, obok Podlasia, gdzie nie ma uchwały antysmogowej. Smog zabija. Zgodnie z danymi Europejskiej Agencji Środowiska w Polsce rocznie z powodu zanieczyszczeń powietrza umiera przedwcześnie 45 700 osób, w tym aż 43 100 przez pył zawieszony w powietrzu.

Celem uchwały antysmogowej jest wyeliminowanie groźnych dla naszego zdrowia kopciuchów. Najgorsze jakościowo piece mają zniknąć z naszego województwa do 2029 roku, a z miast – do 2027. Docelowo wszystkie gospodarstwa w zasięgu sieci ciepłowniczej i gazowej mają zrezygnować z ogrzewania paliwami stałymi. Ale to perspektywa czwartej dekady XXI wieku.

Wszystko jednak rozbija się o pieniądze. Istotne jest to, żeby mieszkańcy Warmii i Mazur dostali godne pieniądze na wymianę starych kopciuchów. Samorząd i państwo prowadząc politykę antysmogową nie mogą jej kosztów przerzucać na mieszkańców. Podłączenie do sieci również jest dobrym rozwiązaniem. Oczywiście wszystkich przerażają obecne ceny gazu. Tutaj dochodzimy do pytania o kształt polskiego miksu energetycznego. Pieniądze z Unii Europejskiej należy inwestować w odnawialne źródła energii. Zapewni to w perspektywie kilkunastu lat – a o takiej mówimy przy uchwale antysmogowej – tańszą energię.

Warmia i Mazury są regionem turystycznym, dlatego niezwykle istotną kwestią jest dbanie o czystą energię i czyste powietrze, które przyciągają setki tysięcy turystów.

Wojciech Maksymowicz, Polska 2050

Jeszcze kilka lat temu palenie drewnem w kominkach uznawane było za bardzo ekologiczny sposób ogrzewania, natomiast teraz uznaje się, że jego szkodliwość jest porównywalna do palenia węglem, jednak to najbardziej dostępny naturalny surowiec w regionie. Nasze województwo ma najmniejszy stopień zgazyfikowania w kraju, z racji ukształtowania geograficznego i przyrodniczego. Także z uwagi na rzadką sieć osadniczą, koszt doprowadzenia gazu do domostw jest najwyższy w kraju.

Nasz region ma jeden z najniższych w kraju dochód na gospodarstwo domowe, więc trudno wymagać od mieszkańców, by masowo inwestowali w drogie instalacje.

Ile osób na terenach wiejskich stać na przyłącze gazownicze, piec za około 10 tysięcy złotych, ile na panele fotowoltaiczne za 25 tysięcy? Wymagania zdrowotne i bytowe wymagają ogrzewania, więc ludzie siłą rzeczy będą korzystali z najtańszych i dostępnych źródeł ciepła. Nie zlikwidujemy też hodowli krów i świń, z uwagi na produkcję metanu. Dlatego namawiałbym do wielkiej roztropności przy wprowadzaniu zakazów, a co najwyżej ich punktowego wprowadzania.

Chciałbym, aby nasza regionalna uchwała antysmogowa położyła nacisk na zanieczyszczenia które generuje transport. Uważam, że niezbędna jest rekonstrukcja kolejnictwa regionalnego i nakaz użytkowania w transporcie publicznym napędu gazowego i elektrycznego oraz rozwój infrastruktury rowerowej.

Łukasz Razowski



Wcześniej o uchwale antysmogowej rozmawialiśmy z Jolantą Piotrowską, członkiem zarządu województwa warmińsko-mazurskiego, w której kompetencjach leżą między innymi sprawy związane z ochroną środowiska. Opublikowaliśmy też tekst Kamila Michała Wysockiego, współinicjatora zbiórki podpisów pod apelem do z żądaniem odrzucenia uchwały antysmogowej.

