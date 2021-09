Sprawdziliśmy, jak urzędy miast i gmin ułatwiają niepełnosprawnym dostęp do stron internetowych

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy, w tym osoby niepełnosprawne, mają pełny dostęp do jego treści i mogą je zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia intuicyjną interakcję z serwisem. Termin dostosowania stron do tych wymagań minął we wrześniu ubiegłego roku Od tamtego czasu strony rządowe i samorządowe muszą być w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Czy urzędy miast i gmin na Warmii i Mazurach są przychylne niepełnosprawnym?

Na Warmii i Mazurach najlepiej w tym zestawieniu wypada strona internetowa Urzędu Miasta w Kętrzynie. Użytkownicy ma do wyboru kilka rodzajów odcieni, w których strona jest wyświetlana. Można wybrać wersję czarno-białą, w odwróconych kolorach, mocny kontrast lub lekki kontrast. Możliwy jest również wybór czcionki, podkreślenie linków, odstępy między literami. Dodatkowo istnieje możliwość zatrzymania animacji, powiększenia kursora, zaznaczenia tekstu oraz rozciągnięcie poszczególnych boksów.

Równie dobrze prezentuje się Ostróda, która proponuje użytkownikom nie tylko zmianę tła strony oraz rozmiar czcionki, ale również mapę strony oraz zmianę jej układu. Natomiast strona internetowa Urzędu Gminy w Nidzicy ma ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: podwyższony kontrast, możliwość powiększenia wielkości liter, mapa strony. Podobne rozwiązania proponuje Pisz. Na ciekawe rozwiązanie wpadł również Ełk, które proponuje zdalną rozmowę z tłumaczem języka migowego. Olsztyn z kolei proponuje zmianę wielkości czcionki oraz kilka wersji tła dla osób słabowidzących.

Serwis internetowy Urzędu Miasta w Olsztynie jest dostępny również dla osób niewidomych oraz niedowidzących. Treść odczytuje lektor. Działa on z najpopularniejszymi przeglądarkami na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu (komputer, telefon komórkowy, palmtop etc.) oraz jest rozpoznawany przez programy typu screen reader.

Niestety nie wszyscy wypadają dobrze. Elbląska strona oferuje jedynie wybór rozmiaru czcionki. Najczęściej urzędy miast czy gmin w województwie warmińsko-mazurskim decydują się na zastosowanie dwóch składników mających usprawnić korzystanie z ich strony internetowej. W większości z nich możemy tylko zmienić kontrast strony i wybrać rozmiar czcionki. Tak jest między innymi w Działdowie, Iławie czy Szczytnie.

W Niemczech jest inaczej

Marcin Lisowski opowiada, jak sprawa wygląda z perspektywy osoby niewidomej.

— Zdecydowanie z przeglądarki internetowej łatwiej korzysta się za pomocą smartfona ze względu na wbudowane funkcje. Możemy natrafić na wiele pułapek. Miałem okazje porównać, w jaki sposób przygotowane są strony pod kątem dostępności. Jakiś czas temu pracowałem na IT w Niemczech. Tam wygląda to zupełnie inaczej niż Polsce. Jest kolosalna różnica pod kątem dostępności strony — mówi mężczyzna.

I dodaje: — U nas dużo się mówi o dostępności, ale nie robi się tego porządnie. Mam wrażenie, że robi się minimum, bo rząd kazał. Nie chodzi o to, aby realnie pomóc osobom, które tego potrzebują, ale tylko spełnić to, co zostało odgórnie nakazane.

Alicja Kowalczyk