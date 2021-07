Mieszkanka Olsztyna chciała sprzedać buty przez internet. Straciła ponad 13 tysięcy złotych

Oszustka w trakcie konwersacji zaproponowana, że zajmie się wszelkimi formalnościami, w tym organizacją przesyłki kurierskiej. 27-latka zaufała swojej "klientce" i zgodziła się na jej propozycję. Osoba zainteresowana kupnem wysłała mieszkance Olsztyna link, który przedekorował ją na stronę. Tam kobieta miała podać dane swojej karty płatniczej, aby rzekomo otrzymać pieniądze za towar i wysyłkę.

Fałszywa strona do złudzenia przypominała portal ogłoszeniowy. Wystawiająca ogłoszenie podała swoje dane osobowe oraz numer karty płatniczej i kod CVV. Po wypełnieniu formularza kobieta została przekierowana na witrynę swojego banku, gdzie wpisała login i hasło do bankowości internetowej. Oszustka w ten sposób zyskała dostęp do konta pokrzywdzonej. Kobieta zorientowała się, że padła ofiarą przestępcy, po tym jak otrzymała informację, że na jej konto został zaciągnięty kredyt na kwotę ponad 12 tysięcy złotych. Ponadto z jej konta zniknęło ponad 500 złotych. 27-latka natychmiast zadzwoniła na infolinię banku i zablokowała swój rachunek. Łączna wartość strat to ponad 13 tysięcy złotych.

UWAGA!

- Nie klikajmy w nieznane linki

- Zachowajmy ostrożność po otrzymaniu linku z przekierowaniem do innej witryny internetowej, szczególnie jeżeli przenosi ona nas do stron logowań do kont bankowych, portali społecznościowych czy aukcyjnych.

- Nie udostępniajmy swoich poufnych danych m.in. numeru PESEL, numeru karty płatniczej czy kodu CVV. Należy również zweryfikować nadawcę otrzymanej wiadomości.

- W tym celu można przeanalizować adres strony. Często są one tworzone przez oszustów i do złudzenia przypominają istniejące legalne witryny. Różnić się mogą jednak jedną literą, kropką czy podkreślnikiem.

Źródło: KMP w Olsztynie