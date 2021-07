W województwie warmińsko-mazurskim znowu upały i burze

W Olsztynie już grzmi i pada. Deszcze będa nam towarzyszyć przez cały weekend...

Dzisiaj w powiatach: bartoszyckim, braniewskim, działdowskim, Elbląg, elbląskim, iławskim, lidzbarskim, nidzickim, nowomiejskim, Olsztyn, olsztyńskim, ostródzkim i szczycieńskim do godz. 13:00 dnia 16 lipca prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć intensywne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami pojawi się grad.

17 lipca (sobota) do godz. 20:00 temperatura w dzień wyniesie od 28°C do 32°C, a w nocy od 18°C do 21°C. Dotyczy to wszystkich powiatów.

Przypominamy, że podczas intensywnego deszczu najlepiej unikać przestrzeni otwartych oraz jazdy samochodem. Uważajcie na siebie!

MK