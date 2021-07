Matury 2021: Wyniki dobre, nie zdało prawie 8 proc. uczniów

Wyniki matur można było sprawdzać już od 8.30 na stronach internetowych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Były widoczne w tzw. „systemie ZIU” (Zintegrowany Interfejs Użytkownika). Trzeba zalogować się PESEL-em i hasłem otrzymanym w szkole. Po zalogowaniu swoje hasło można będzie zmienić. Oprócz tego można się zalogować profilem zaufanym.

W tym roku matura była też nieco łatwiejsza, bo obniżono wymagania m.in. na egzaminie z matematyki (na poziomie podstawowym np. te dotyczące funkcji i graniastosłupów, a w całości zredukowano temat brył obrotowych i wymagania z IV etapu edukacyjnego dotyczące ostrosłupów). Do tegorocznej matury przystąpiło 273 tys. 419 uczniów.

Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym — z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

W tym roku nie było jednak obowiązkowych egzaminów ustnych ani obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, czyli z przedmiotu do wyboru. Jeśli jednak maturzysta chciał przystąpić do egzaminu z przedmiotu dodatkowego, to mógł wybrać maksymalnie sześć z puli: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

„Wyniki zbiorcze są dobre”

Odbyła się też specjalna konferencja wiceministra edukacji i nauki oraz dyrektora CKE, gdzie poznaliśmy zbiorcze wyniki matur.

Wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski wyjaśnił na samym początku: „odeszliśmy od klucza odpowiedzi, pozytywna odpowiedź oddająca prawdę, jest traktowana jako odpowiedź poprawna”.

Pełne wyniki tegorocznych egzaminów (uwzględniające wyniki zdających w terminie poprawkowym i dodatkowym) poznamy 10 września.

— Należy powiedzieć, że matura wypadła dobrze — mówił wiceminister podczas konferencji.

Co to znaczy?

Ogółem maturę zdało 74,5 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Wiemy też, że 17,7 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, mogą przystąpić do poprawy w sierpniu (jeśli maturzysta nie zdał z więcej niż jednego przedmiotu, to wyniki może poprawiać dopiero za rok).

• Na Warmii i Mazurach zdało 72 proc. Prawo do poprawki ma 20 proc. (wszyscy uczniowie)

• Biorąc pod uwagę absolwentów liceów na Warmii i Mazurach zdało 78 proc., a 15 proc. ma prawo do poprawki

• Jeśli chodzi o technika, to w regionie zdało 62 proc., a prawo do poprawki ma 26 proc.

• Spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 81 proc., a prawo do poprawki ma 13,2 proc.

• W przypadku techników maturę zdało 64 proc., a prawo do poprawki ma 24,9 proc.

• 7,8 proc. tegorocznych absolwentów nie zdało egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu.

• Najlepiej matura poszła w woj. małopolskim, mazowieckim i podlaskim, a najsłabiej w kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim.

Wyniki zbiorcze z przedmiotów obowiązkowych:

Język polski: 93 proc.

Matematyka: 79 proc.

J. angielski - 94 proc.

Dzisiaj absolwenci mogą już odbierać swoje świadectwa dojrzałości.

Matura poprawkowa 2021 odbędzie się w sierpniu, a jej wyniki zostaną ogłoszone 10 września 2021 r.













Dyrektorzy zadowoleni?

— Jestem bardzo zadowolona — nie kryje Jolanta Skrzypczyńska, dyrektorka I Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie. — W ubiegłym roku mieliśmy gorsze wyniki z niektórych przedmiotów, a w tym roku będą poprawki z matematyki, ale generalnie wyniki są bardzo dobre, choć oczywiście w pewnych przypadkach komuś poszło gorzej, komuś lepiej. Biorąc pod uwagę całą szkołę, naprawdę możemy być zadowoleni. Zwłaszcza że ten rok był bardzo trudny. Jak widać, nikogo nie można przekreślać.

W I LO uczniowie wciąż odbierają świadectwa.

— Mają na to czas do godz. 15. Wychowawcy czekają na nich w klasach. W sumie uczniowie pojawili się w szkole zaraz po godz. 9, gdy tylko przywiozłam świadectwa. I choć wyniki można sprawdzić w internecie, to osobisty odbiór świadectw ma inny klimat — zauważa Skrzypczyńska.

— Czy uczciwe jest mówienie o łatwiejszej maturze, skoro rok był dla uczniów tak ciężki?

— Od maturzystów wychodzących z egzaminów słyszeliśmy, że wcale nie było tak łatwo. Myślę, że w rozszerzonych przedmiotach niektórzy nawet nie zauważyli, żeby było łatwiej. Z chemii, której uczę, faktycznie obcięto trochę wymagania, ale matura nie stała się przez to łatwiejsza — uważa Jolanta Skrzypczyńska. — Cieszę się, że zbiorcze wyniki też wyglądają w miarę dobrze. Wszyscy potrzebujemy odpoczynku.

PJ