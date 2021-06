Co robić, gdy widzimy dziecko lub psa w rozgrzanym słońcem aucie?

Zbliża się pierwsza fala upałów. Przypominamy, żeby nie zostawiać dzieci i zwierząt w nagrzanych samochodach. Nawet na chwilę! To śmiertelnie groźne!

Niestety zbyt często dochodzi do takich przypadków, że podczas gorących dni widzimy zamknięte w samochodzie małe dziecko lub zwierzę. Wiele osób zapomina, że samochody są jak metalowe puszki, które w słońcu błyskawicznie nagrzewają się do temperatury 50-60 stopni! A rozszczelnienie okien nic nie daje...

W ciągu zaledwie kilku minut może dojść do przegrzania organizmu, a po dłuższej chwili — nawet do śmierci. Dziecko zostawione w zamkniętym samochodzie, w którym jest bardzo wysoka temperatura, nie ma żadnych szans. Podobnie jak zwierzęta. Brak tej świadomości u wielu osób przeraża.

Co możemy zrobić w takiej sytuacji?

Jeśli widzimy kogokolwiek — czy to dziecko, czy zwierzę potrzebujące pomocy — nie powinniśmy się wahać i jak najszybciej pomóc. Wiele osób tego nie robi, bo boi się konsekwencji wynikających z wybicia szyby w aucie. Pamiętajmy jednak, że jest to stan wyższej konieczności i osoba, która to robi, nie popełnia przestępstwa. Nie zapominajmy jednak o wezwaniu odpowiednich służb.

Chwilowy brak rozsądku i wyobraźni może bardzo szybko przerodzić się w niewyobrażalną tragedię. Mandat karny w kwocie 500 zł w takim przypadku to najmniejsza z konsekwencji. Jeśli zauważymy uwięzione wewnątrz pojazdu dziecko lub zwierzę nie zwlekajmy z poinformowaniem policji i zadzwonieniem pod nr 112. Każda minuta jest na wagę złota.

Pamiętajmy również o tym, że w celu ratowania życia lub zdrowia zamkniętego w aucie dziecka lub zwierzęcia mamy prawo użyć wszelkich środków umożliwiających wydostanie z pojazdu poszkodowanych.

W ubiegłym roku w naszym regionie doszło do wielu interwencji policji i straży miejskiej w związku z pozostawieniem dziecka lub zwierzęcia w nagrzanym samochodzie.

I tak:

W czerwcu policjanci w ciągu tylko jednego weekendu uratowali 3 psy, które podczas upału były zamknięte w samochodach lub na balkonie.

Natomiast sierpniu 2020 r. kobieta zostawiła zamkniętego psa w samochodzie na parkingu przed Biedronką przy ul. Poprzecznej. Gdyby nie interwencja świadka, mogłoby dojść do tragedii...

