Nowy tramwaj wyruszył w pierwszą trasę w Olsztynie [ZDJĘCIA I FILM]

Nowy tramwaj Panorama wyruszył na ulice Olsztyna. Punktualnie o godz. 11.43. Jest nowszy i lepszy od starszego brata Solarisa. Długo jednak czekał na pierwszy kurs, bo do Olsztyna został przywieziony w 2019 roku. Ale do dziś pachnie nowością.

— Tramwaj Panorama jest dłuższy niż zakupione wcześniej Solarisy. Ma 32,5 metra i jest niskopodłogowy. Mieści 208 osób. W tym jest 38 miejsc siedzących — mówi Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna.

— Większość standardów, które w tej chwili funkcjonują w olsztyńskich tramwajach, zostały zachowane w Panoramie. Nie wnikaliśmy w liczbę członów czy wózków. Natomiast Panorama ma mniej akumulatorów na pojeździe kosztem kondensatora, który wspomaga ruszanie. Tramwaj dzięki temu zużywa mniej energii — dodaje Andrzej Karwowski, który w ratuszu odpowiedzialny jest za projekt tramwajowy. — Nowe tramwaje nam się rozrosły. Są dłuższe, ale zachowana jest ich szerokość — standard dla Olsztyna to 2,5 metra. Mają zamontowane też pochylnie wózków inwalidzkich, co też jest dziś normą. Najciekawszy jest natomiast system informacji pasażerskiej. Na pokładzie mamy, oprócz aplikacji, która pokazuje tramwaj w rzeczywistym położeniu, rozkład jazdy, który określa co do minuty, kiedy dany pojazd przyjedzie na przystanek.

I dodaje: — Jesteśmy w trójce miast, które mają jedną z najlepszych prędkości przejazdowych. To średnio 19 km\h. Została wyliczona prędkość pokonywania całej linii — uśredniona przez cały miesiąc. Chcemy, żeby tramwaj zawsze miał zielone światło. To duży priorytet i wpisuje się w ruch miejski.

Panorama czy Solaris jest bardziej wygodny?

— Zamawialiśmy Panoramę po nasze gusta wypracowane na bazie Solarisa. Elementy, które nam przeszkadzały mogły być dostosowane. Również mamy to, czego nam brakowało — tłumaczy Andrzej Karwowski. — Została poprawiona kwestia ergonomii dla motorniczego czy szerokość przejścia. Mamy też cztery miejsca rozkładane tam, gdzie mogą podróżować osoby niepełnosprawne.

— Przyjmując strategię rozwoju transportu publicznego dla Olsztyna na lata 2012-2027 rozmawialiśmy na temat tramwajów z mieszkańcami. 62 proc. poprało działania związane z budową nowych linii i zakupem nowych tramwajów. A tych kupujemy 12 — opowiada Piotr Grzymowicz. — Umowa, którą podpisaliśmy w 2018 roku daje nam możliwość zakupu kolejnych 12 pojazdów. Wartość kontraktu to 108 mln zł.

— Najpóźniej w sierpniu 2023 roku ma być oddana do użytku trasa do Pieczewa. Oczywiście próbowaliśmy skoordynować budowę trasy i dostawę tramwajów. Rozpoczęcie prac niestety opóźniło się prawie półtora roku. W tej chwili mamy tramwaje, które są „w nadmiarze” — mówi Jerzy Roman, prezes MPK Olsztyn. — Pozwolą nam jednak na to, żeby po sześcioletniej intensywnej eksploatacji wszystkie Solarisy w ramach gwarancji sprawdzić i naprawić. Między innymi zostaną dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie. Dlatego dzięki tramwajom, które zostaną dostarczone z Turcji do Olsztyna do końca października, pozwolą, żeby swobodnie i bez żadnych problemów obsługiwać linie, które już istnieją. W sumie mamy teraz 27 tramwajów. Teraz na dwóch trasach będą jeździły 22-23 pojazdy. W przyszłości wszystkie będą obsługiwać sześć, a może nawet siedem linii.

A kiedy w końcu ruszy „trójka”?

Linia nr 3, która łączy dworzec z kampusem uniwersyteckim, nie jeździ. Na początku roku ZDZiT zdecydował o jej zawieszeniu. W dni robocze uruchomiony został autobus zastępczy Z-3 i to tylko w godzinach szczytu.

— Trójka w tej chwili jeszcze nie działa, bo Kortowo jeszcze nie jest w pełni uruchomione — odpowiada Jerzy Roman. — Nie przywiązujemy jednak wagi do tego, jaki tramwaj jeździ na jakiej linii. Mają jeździć po wszystkich liniach. Dla pasażerów powinno być bez znaczenia, jakim jedzie tramwajem — czy Solarisem czy Panoramą. Ma po prostu jechać tramwajem.

A kiedy ruszy budowa nowych linii?

— Podpisaliśmy umowę na modernizację i przede wszystkim na budowę nowych linii tramwajowych. Jeszcze w tym miesiącu wykonawca wybrany w przetargu rozpocznie prace — podkreśla Piotr Grzymowicz. — Korzystajmy z transportu publicznego. Bez tych nowoczesnych rozwiązań transportu publicznego nie jesteśmy w stanie rozwiązywać problemów z komunikacją, która stawia przed nami nowe wyzwania. Komunikacja indywidualna ma zawsze pewne ograniczenia. Myśląc, mówiąc i działając w kierunku ochrony naszego klimatu, wiemy, że tramwaje są najlepszym rozwiązaniem.

ADA ROMANOWSKA