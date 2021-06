Tak zagłosowalibyśmy w niedzielę 13 czerwca 2021 roku [SONDAŻ]

Ostatni miesiąc obfitował w sporo ciekawych wydarzeń, szczególnie o charakterze gospodarczym. Pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Odbudowy oraz ogłoszenie Nowego Ładu mogły wpłynąć na zmianę preferencji politycznych Polaków, a w szczególności wzrost akceptacji dla ugrupowania rządzącego. Czy tak się stało?

Gdyby wybory miały odbyć się w niedzielę 13 czerwca, to najwięcej głosów zdobyłaby Zjednoczona Prawica, którą poparłoby 31,1 proc. respondentów, co oznacza wzrost poparcia dla tej partii o ponad 3 punkty procentowe w stosunku do badania sprzed miesiąca.

Wciąż zyskuje ugrupowanie Polska 2050 Szymona Hołowni. Poparłaby je prawie jedna czwarta badanych.

Wciąż spada poparcie dla Koalicji Obywatelskiej, która cieszyłaby się poparciem 16 proc. ankietowanych.

W parlamencie znalazłaby się jeszcze reprezentacja posłów Lewicy oraz Konfederacji. Pozostałe partie znalazłyby się poza parlamentem.

Niespełna 10 proc. badanych nie zdecydowało, na kogo oddać swój głos, co oznacza spadek o prawie 3 punkty procentowe w stosunku do fali z przełomu kwietnia i maja.

Szacowana frekwencja wyborcza — 67 proc.