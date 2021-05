Dyrektorem Teatru Jaracza w Olsztynie zajmie się sąd

Konflikt w olsztyńskim Teatrze im. Stefana Jaracza trwa od dawna. Pisaliśmy o tym wielokrotnie. Teraz o placówce znowu zrobiło się głośno. Niestety nie dzięki nowym spektaklom, ale dlatego, że dyrektor teatru będzie musiał się wytłumaczyć przed sądem ze swoich działań wobec dwóch działających w teatrze związków zawodowych.

W obronie praw pracowniczych Solidarność interweniowała w Teatrze jeszcze pod koniec 2019 roku. Według wiceszefa Solidarności w województwie warmińsko-mazurskim problemy zaczęły się niemal od razu po objęciu władzy przez obecnego dyrektora. Pracownicy już wtedy zwracali uwagę, że atmosfera w teatrze jest nie do zniesienia.

— Od samego początku nie podobały nam się poczynania pana dyrektora w stosunku do pracowników teatru — mówi Krzysztof Krzyżaniak, wiceprzewodniczący Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ Solidarność. — O wszystkim poinformowaliśmy Państwową Inspekcję Pracy. Jej inspektorzy wykryli nieprawidłowości. — W efekcie sprawa trafiła do prokuratury, a teraz do sądu — dodaje Krzysztof Krzyżaniak.

Sprawą dyrektora teatru zajmie się Sąd Rejonowy w Olsztynie.

Prokuratura Zbigniewowi B. przedstawiła zrzut popełnienia przestępstwa z art 35 ust 1 pkt 2 ustawy o związkach zawodowych. Mowa w nim, że kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją "utrudnia wykonywanie działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy" podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Pierwszą rozprawę sąd wyznaczył na 10 sierpnia.

Mimo usilnych dwudniowych prób, nie udało się nam uzyskać komentarza dyrektora do zarzutów prokuratury. Kontaktowaliśmy się telefonicznie z sekretariatem i rzecznikiem prasowym, który obiecał nam pomoc. Na jego prośbę kontaktowaliśmy się mailowo. Jednak do chwili zamknięcia numeru nie dostaliśmy odpowiedzi.