[WIDEO] Co tak naprawdę liczy się w Wielkanoc? Mieszkańcy Warmii i Mazur odpowiadają

Co tak naprawdę liczy się dla mieszkańców Warmii i Mazur w czasie Świąt Wielkanocnych? Czy najważniejsza jest dla nich wiara, rodzinne spotkania, kultywowanie tradycji, a może po prostu smak świątecznego żurku i mazurka? Wyruszyliśmy z kamerą, by zapytać ich o to. Zobaczcie naszą wielkanocną sondę wideo!