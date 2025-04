12 kwietnia zamkną wylot z Olsztyna. Co z komunikacją publiczną?

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie potwierdził oficjalnie datę zamknięcia wylotu z Olsztyna w kierunku Warszawy. „Informujemy, że zamknięcie odcinka drogi wylotowej z Olsztyna do Warszawy nastąpi 12 kwietnia br. Ruch będzie dostępny jedynie dla komunikacji zbiorowej i służb porządkowych i ratunkowych” – czytamy w komunikacie ZDW Olsztyn. „Na odcinku DW 527 od granicy miasta Olsztyna do ul. Nad Łyną dopuszczony będzie tylko ruch pojazdów służb ratunkowych i komunikacji zbiorowej”.

Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Po zakończeniu pierwszego, w kwietniu 2026 roku, udrożniony zostanie zjazd w kierunku Bartąga, a od października 2026 roku na całej długości przebudowywanego wylotu zostanie przywrócony ruch na jednej jezdni, po jednym kierunku jazdy. Tak ma być do grudnia 2026 roku.

Pozostała jeszcze do rozwiązania sprawa komunikacji publicznej, a dokładnie ustalenia trasy linii nr 129, która wyjeżdża z placu Roosevelta, zajeżdżając po drodze do Tomaszkowa, Dorotowa, Stawigudy, Gryźlin i Olsztynka. To bardzo ważne połączenie, bo codziennie korzysta z niego wiele osób pracujących pod Olsztynem. Z drugiej stromy jeżdżą nią uczniowie spod Olsztyna do szkół w stolicy Warmii i Mazur.

– Przedstawiliśmy zainteresowanym stronom, czyli gminom Stawiguda i Olsztynek, dwa rozwiązania przebiegu trasy linii nr 129. W przypadku objazdu przez Dajtki trasa będzie dłuższa o około 9 km – mówi Michał Koronowski, rzecznik Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie. – W przypadku drugiego wariantu, czyli objazdu przez Bartąg, to około 3 km więcej.

Sprawą interesują się mieszkańcy gminy Stawiguda. „Czy autobus MPK linii 129 będzie skierowany na objazd przez Kudypy czy Bartąg? Przy obecnym rozkładzie jazdy gminnego autobusu linia S6 (gminna linia Olsztyn – Gryźliny – red.) nie ma możliwości dojazdu do pracy do Olsztyna na godz. 7. Czy rozkład jazdy zostanie dostosowany również w tej kwestii? Czy zostanie zwiększona liczba połączeń?” – pyta wójta Stawigudy Michała Kontraktowicza jedna z mieszkanek na jego profilu w mediach społecznościowych.

Inny mieszkaniec dodaje: „Najlepiej by było puścić S6 co godzinę, wydłużyć S3 do pętli tramwajowej przy ul. Witosa, żeby można było się przesiąść i dalej jechać w kierunku centrum, a autobusy linii nr 129 puścić przez Kudypy, żeby była jakaś szansa na punktualne ich kursowanie. Przez Bartąg to czas przejazdu jest nie do przewidzenia i do pracy czy szkoły trudno będzie dojechać”.

Co na to władze gminy Stawiguda?

– Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, ale prawdopodobne jest, że docelowo zrezygnujemy z kursowania linii nr 129. Jeśli do tego dojdzie, to zanim to nastąpi, autobusy na tej trasie będą przez pewien czas kursować przez Bartąg. Ze swojej strony znacznie zwiększymy częstotliwość na naszej linii S6 – mówi wójt Michał Kontraktowicz.

Droga 527, będąca przedłużeniem al. Warszawskiej, będzie miała od granic miasta do węzła Olsztyn-Południe po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Pod koniec listopada 2024 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie została podpisana umowa na rozbudowę drogi 527 na odcinku od ul. Dybowskiego do węzła Olsztyn-Południe.

Dziś jest tu wąskie gardło, bo na wysokości stacji paliw przy al. Warszawskiej kończą się dwa pasy i droga przechodzi w jednojezdniową, co powoduje korki, ale też stwarza duże ryzyko wypadku. Dlatego Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zdecydował o przeznaczeniu nieco ponad 95 mln zł z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 właśnie na rozbudowę wylotu z Olsztyna w kierunku Warszawy. Cała inwestycja ma kosztować 124,2 mln zł.

