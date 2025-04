Drogowcy zamykają wylot z Olsztyna w kierunku Warszawy. Znamy terminy [ZDJECIA]

Zgodnie ze wstępną organizacją ruchu docelowo wylot z Olsztyna ma zostać zamknięty do McDonald'sa przed Tomaszkowem. Wstępnie ustalono, że skrzyżowanie ze zjazdem do Bartąga będzie dostępne dla służb oraz komunikacji publicznej (zarówno miejskiej linii nr 129, jak i gminnej komunikacji). Objazdy wyznaczono przez drogi wyższego rzędu (niegminne), a główny zaplanowano przez obwodnicę Olsztyna (na wysokości Tomaszkowa) w kierunku Kudyp. Ten wariant zakłada wjazd i wyjazd z Olsztyna ul. Sielską.

Pierwotnie prace miały rozpocząć się 1 marca. Tak się nie stało, podobnie jak z kolejnym terminem. Teraz Zarząd Dróg Wojewódzkich, inwestor, podaje najnowszą datę.

— Rozpoczęcie prac planujemy na 12 kwietnia — mówi Waldemar Królikowski, dyrektor ZDW w Olsztynie. — To oznacza wprowadzenie nowej organizacji ruchu. Zakłada ona całkowite zamknięcie przejazdu w kierunku Tomaszkowa. Dopuszczony zostanie natomiast ruch dla komunikacji publicznej i służb zjazdem w ul. Nad Łyną w kierunku Bartąga.

Dyrektor Królikowski dodaje, że pierwsze utrudnienia w ruchu na głównym wylocie z Olsztyna mają zakończyć się w październiku 2026 roku.

— Wtedy planujemy otwarcie dla kierowców jednej jezdni, po której będą poruszać się po jednym pasie w każdym kierunku — mówi dyrektor ZDW w Olsztynie.

Wcześniej ma zostać otwarty zjazd w kierunku Bartąga. Nastąpi to kwietniu.

— Będzie tam obowiązywał ruch jednokierunkowy. Do rozstrzygnięcia pozostała sprawa ustalenia, w którym kierunku, czy do Bartąga czy w przeciwną stronę — mówi dyrektor Królikowski. — To już leży w gestii władz gminy Stawiguda.

Droga 527, będąca przedłużeniem al. Warszawskiej, będzie miała od granic miasta do węzła Olsztyn-Południe po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Pod koniec listopada 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie została podpisana umowa na rozbudowę drogi 527 na odcinku od ul. Dybowskiego do węzła Olsztyn-Południe.

Dziś jest tu wąskie gardło, bo na wysokości stacji paliw przy al. Warszawskiej kończą się dwa pasy i droga przechodzi w jednojezdniową, co powoduje korki, ale też stwarza duże ryzyko wypadku, bo jest tu chociażby skrzyżowanie z drogą do Bartąga. Dlatego Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zdecydował o przeznaczeniu nieco ponad 95 mln zł z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 właśnie na rozbudowę wylotu z Olsztyna w kierunku Warszawy. Cała inwestycja ma kosztować 124,2 mln zł.

gs