Będą utrudnienia na olsztyńskim Zatorzu i w Śródmieściu

Do tej pory poza remontami nawierzchni ulic przy okazji projektu tramwajowego podobne prace należały raczej do rzadkości. Wyjątkiem była naprawa ul. Wańkowicza, głównej arterii Nagórek. Korzystają z niej nie tylko mieszkańcy tego osiedla. Odnowienia doczekał się też fragment ul. Kętrzyńskiego. Nową nawierzchnię zyskała również ul. Pstrowskiego od okolic ze skrzyżowaniem z al. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Synów Pułku i ul. Wyszyńskiego. Drogowcy zmienili teraz podejście do tej sprawy. W poprzednim sezonie wyremontowali m.in. ul. Dąbrowszczaków i zniszczoną nawierzchnię wiaduktu w ciągu ul. Limanowskiego. Teraz przyszedł czas na kolejne roboty. Ekipy remontowe pojawią się na ul. Zientary-Malewskiej.

— Od 7 kwietnia 2025 roku zamknięty dla ruchu pojazdów (nie będzie również możliwości parkowania) zostanie fragment od skrzyżowania z ul. Limanowskiego do skrzyżowania z ul. Moniuszki. Wlot z ul. Limanowskiego będzie czasowo nieprzejezdny — informuje Patryk Pulikowski, rzecznik ratusza. — Już pierwszego dnia w ruch pójdą ciężkie maszyny, które rozpoczną usuwanie starej nawierzchni. Następnie regulacji poddane zostaną zawory wodociągowe oraz wpusty kanalizacji deszczowej. W ramach prac uzupełnione zostaną także większe ubytki, by przygotować powierzchnię pod nową warstwę asfaltu.

Dzisiaj rozpoczną się prace na odcinku ul. Hozjusza od dyskontu Biedronka do skrzyżowania z ul. Fiołkową. Zakończenie robót na obydwu odcinkach planowane jest przed Wielkanocą. Drogowcy, ustalając harmonogram prac, wzięli pod uwagę zgłaszane wnioski. Dotyczy to m.in. ul. Kajki.

„Konieczna jest naprawa nawierzchni ul. Kajki na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowszczaków. Ten fragment jest w fatalnym stanie, nawierzchnia jest wręcz pofałdowana. Należy pamiętać, że tędy jeżdżą autobusy komunikacji publicznej” — czytamy w jednym z wpisów w mediach społecznościowych.

W tym roku drogowcy wyremontowali już nawierzchnię ul. Barcza.

W 2025 roku prace obejmą również odcinki następujących ulic:

- ul. Augustowska (od skrzyżowania z ul. Żołnierską do skrzyżowania z ul. Opolską),

- ul. Janowicza (od skrzyżowania z ul. Wilczyńskiego do skrzyżowania z ul. Flisa),

- ul. Kajki (od skrzyżowania z ul. Dąbrowszczaków do skrzyżowania z ul. Kopernika),

- ul. Kopernika (od skrzyżowania z al. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Kajki),

- ul. Sybiraków (od skrzyżowania z ul. Rataja do skrzyżowania z ul. Jagiellońską).

gs