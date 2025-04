Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Rusza remont kolejnej ulicy w Olsztynie [ZDJĘCIA]

W poniedziałek (7kwietnia) w Olsztynie rozpoczynają się długo wyczekiwane prace remontowe na dwóch ważnych ulicach – Hozjusza oraz Zientary-Malewskiej. Projekty są realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (OBO), który umożliwia mieszkańcom miasta decydowanie o inwestycjach w przestrzeń publiczną.

Remont na ul. Hozjusza



W pierwszym etapie prac na ul. Hozjusza, które rozpoczną się 7 kwietnia, zaplanowane jest frezowanie starej nawierzchni bitumicznej. Działania te mają na celu przygotowanie podłoża pod nową warstwę ścieralną, co poprawi komfort i bezpieczeństwo poruszających się tam kierowców i pieszych. Prace obejmują również regulację zaworów wodociągowych oraz wpustów kanalizacji deszczowej, a także uzupełnianie większych ubytków w nawierzchni.

Zakres remontu obejmuje odcinek ulicy Hozjusza – od dyskontu Biedronka do skrzyżowania z ul. Fiołkową. Choć inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego drogi, mieszkańcy muszą liczyć się z pewnymi utrudnieniami w ruchu. W godzinach popołudniowych wprowadzony zostanie ruch wahadłowy, co może wydłużyć czas przejazdu przez ten fragment miasta. Władze miasta apelują o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Prace na ul. Hozjusza zakończą się przed Świętami Wielkanocnymi, co pozwoli na pełne korzystanie z odnowionej infrastruktury w okresie świątecznym.

Remont na ul. Zientary-Malewskiej



Od 7 kwietnia prace remontowe rozpoczną się także na fragmencie ul. Zientary-Malewskiej, od skrzyżowania z ul. Limanowskiego do skrzyżowania z ul. Moniuszki.

Prace w ramach OBO



Realizacja obu remontów odbywa się w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, który pozwala mieszkańcom na zgłaszanie pomysłów i głosowanie na propozycje dotyczące inwestycji w przestrzeń publiczną. Działania te mają na celu poprawę jakości życia w mieście, szczególnie w kontekście infrastruktury drogowej.

Władze Olsztyna apelują do mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość w związku z przewidywanymi utrudnieniami, zapewniając jednocześnie, że wszystkie prace będą realizowane z zachowaniem odpowiednich standardów bezpieczeństwa i jakości.

