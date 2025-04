Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia. Rusza remont ul. Zientary-Malewskiej w Olsztynie [ZDJĘCIA]

W 2025 roku ze względu na sprzyjającą pogodę, sezon napraw olsztyńskich dróg rozpoczyna się wcześniej. Tegoroczne działania będą prowadzone zarówno w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (2 lokalizacje – ul. Barcza, ul. Hozjusza), jak również w ramach zadań własnych zaplanowanych przez Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.

Po zakończonych pracach na ul. Barcza ekipy drogowców przenoszą się na ul. Zientary-Malewskiej. Od poniedziałku, 7 kwietnia 2025 roku, fragment tej ulicy – od skrzyżowania z ul. Limanowskiego do ul. Moniuszki – zostanie całkowicie wyłączony z ruchu.

Zakres prac i utrudnienia dla kierowców

Pierwszym etapem remontu będzie frezowanie starej nawierzchni bitumicznej. Następnie przeprowadzona zostanie regulacja zaworów wodociągowych oraz wpustów kanalizacyjnych. Prace obejmą również uzupełnienie większych ubytków w jezdni, by przygotować podłoże pod nową, trwałą nawierzchnię.

Mieszkańcy i kierowcy proszeni są o zwracanie uwagi na oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu oraz o nieparkowanie pojazdów na remontowanym odcinku.

Kiedy koniec remontu?

Zakończenie prac planowane jest przed Świętami Wielkanocnymi, aby mieszkańcy Olsztyna mogli swobodnie korzystać z odnowionej drogi jeszcze przed świątecznym okresem wzmożonego ruchu.

Kolejne ulice do remontu

Ul. Zientary-Malewskiej to kolejny odcinek objęty tegorocznymi pracami modernizacyjnymi. W 2025 roku na liście remontów znajdują się również fragmenty ulic:

Augustowska (od skrzyżowania z ul. Żołnierską do skrzyżowania z ul. Opolską);

Hozjusza (od dyskontu Biedronka do skrzyżowania z ul. Fiołkową);

Janowicza (od skrzyżowania z ul. Wilczyńskiego do skrzyżowania z ul. Flisa);

Kajki (od skrzyżowania z ul. Dąbrowszczaków do skrzyżowania z ul. Kopernika);

Kopernika (od skrzyżowania z al. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Kajki);

Sybiraków (od skrzyżowania z ul. Rataja do skrzyżowania z ul. Jagiellońską);

— Plan napraw olsztyńskiej infrastruktury drogowej sięga dalej niż tylko wymienione ulice. W oczekiwaniu na realizację są kolejne odcinki, które będą remontowane w miarę możliwości i dostępnych środków finansowych — czytamy w komunikacie ZDZiT.

W bieżącym roku nie zabraknie remontów ulic wymagających kompleksowego podejścia, gdzie pracom drogowym towarzyszyć będą prace w obrębie chodników (ul. Augustowska, ul. Janowicza). Dodatkowo zaplanowano remonty dotyczące wyłącznie infrastruktury chodnikowej, jak w przypadku ul. Turowskiego czy obrębu skrzyżowania ulic Dworcowa/Kołobrzeska.

Co istotne dla zmotoryzowanych mieszkańców Olsztyna, planowane prace drogowe nie będą wymagały wprowadzenia długotrwałych zmian w organizacji ruchu. W zależności od długości remontowanego odcinka przewiduje się, że roboty będą trwały od kilku do kilkunastu dni.

— Niemniej jednak liczymy na wyrozumiałość mieszkańców, których prosimy o zwracanie uwagi na oznakowanie związane z czasową zmianą organizacją ruchu w sąsiedztwie prowadzonych prac — informuje ZDZiT.

ga