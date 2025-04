Syn posłanki PiS oskarżony o pobicie kobiety. Jak toczy się sprawa?

Proces ciągnie się od dwóch lat. Na rozprawie, która odbyła się na początku marca, syn posłanki nie pojawił się osobiście – reprezentował go adwokat. Jak wyjaśnił rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie, sędzia Adam Barczak, obecność oskarżonego nie była wymagana, ponieważ wcześniej złożył on wyjaśnienia. Podczas marcowej rozprawy przesłuchano dwóch świadków, a trzeci, ze względu na stan zdrowia, zobowiązał się do osobistego stawiennictwa na kolejnej sesji sądowej.

Zdarzenie miało miejsce 24 czerwca 2023 roku w jednym z mieszkań przy al. Niepodległości w Olsztynie. Prokuratura oskarża Michała A. o kopanie i bicie byłej partnerki, plucie na nią oraz uderzanie w głowę. Mężczyzna nie przyznał się do winy, natomiast jego współoskarżona, Magdalena T., potwierdziła, że powodem agresji były kwestie finansowe.

Sprawa wzbudziła liczne kontrowersje. Posłanka Iwona Arent wydała oficjalne oświadczenie, w którym wyraziła swoje zszokowanie medialnymi doniesieniami oraz jednoznacznie potępiła przemoc fizyczną i psychiczną. Wcześniej, w rozmowie z TVN24, przyznała jednak, że incydent miał związek z oskarżeniami o kradzież pieniędzy przez byłą partnerkę Michała A. Jej syn miał odwiedzić kobietę, by uregulować finansowe zaległości, a w trakcie spotkania stracić panowanie nad sobą. Jak twierdzi Arent, "poniosły go nerwy", w wyniku czego "szarpnął ją za włosy i opluł, ale nie uderzył".

Posłanka podkreśliła również, że nie angażuje się w sprawy swojego syna, gdyż prowadzi on samodzielne życie i nie jest osobą publiczną. Michałowi A. grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

