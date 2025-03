[WIDEO] Nowy dworzec kolejowy w Olsztynie na miarę XXI wieku? Podróżni oceniają inwestycję

Minął już ponad miesiąc od otwarcia nowego dworca w Olsztynie – jednej z największych inwestycji ostatnich lat w mieście. Nowoczesna architektura, przestronne wnętrza i ekologiczne rozwiązania – to tylko część tego, co oferuje nowy obiekt. Czy jednak dworzec spełnia oczekiwania podróżnych? Obejrzyj sondę wideo i sprawdź, co sądzą o nim mieszkańcy jak i turyści.