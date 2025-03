Ponad miesiąc po otwarciu. Tak wygląda Dworzec Główny w Olsztynie [ZDJĘCIA]

To już ponad miesiąc, bo od piątku (21 lutego) podróżni mogą korzystać z budynku dworca Olsztyn Główny.

Nowy Dworzec Kolejowy Olsztyn Główny to jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w stolicy Warmii i Mazur. Obiekt powstał w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych, z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Jest to czwarty w kolejności Dworzec Główny w Olsztynie. Pierwszy wybudowano w 1872 roku, drugi po 1945 roku, w ramach odbudowy pierwszego, natomiast trzeci - w latach 1969-1971.

Nowy dworzec ma nowoczesną formę, której towarzyszy reprezentacyjna przestrzeń w formie placu miejskiego z dobrym połączeniem z innymi środkami transportu. Ważnym aspektem inwestycji była budowa nowego tunelu pod dworcem i peronami, który pozwolił połączyć dwie części miasta, dotychczas rozdzielone torami.

Dworzec Olsztyn Główny został wzniesiony na planie trapezu, z przeszkloną fasadą nadającą całej konstrukcji lekkości. Wyglądem – w zamyśle architektów – przypomina żagiel, co jest nawiązaniem do charakteru Warmii i Mazur. Uwagę zwraca elewacja frontowa dworca, na której znalazł się wielkoformatowy zegar, a tuż pod nim – zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków – pochodzący z poprzedniego dworca neon „Dworzec Kolejowy”. Zabytkowy podświetlany napis o długości ponad 18 metrów, składający się z 12 liter o wysokości 123 centymetrów każda, został poddany renowacji. To nie jedyny element historyczny, który znalazł się w nowym budynku – w holu dworca możemy zobaczyć również przeniesioną z poprzedniego dworca mozaikę oraz tablicę z historią dworca.

Nowy budynek składa się z trzech kondygnacji – podziemnej i dwóch nadziemnych. Przestrzeń obsługi podróżnych zajmuje łącznie dwie kondygnacje. W podziemiu znajdują się pomieszczenia kas biletowych, toalety oraz strefa podróżnego, natomiast na parterze – hol z dostępem do poczekalni oraz strefę dla rodziców z dziećmi. Na obu piętrach znajdują się także lokale handlowe.

Nowy Olsztyn Główny jest w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także dla osób starszych, z ciężkim bagażem czy wózkiem dziecięcym. Na dworcu zainstalowano szereg usprawnień, takich jak ścieżki prowadzące z polami uwagi, oznaczenia w alfabecie Braille’a, obniżone okienka kasowe, mapy dotykowe dworca, a także urządzenia wzmacniające dźwięk w aparatach słuchowych.

Dzięki zastosowaniu wielu rozwiązań technicznych oraz systemów inteligentnego zarządzania budynkiem Olsztyn Główny stał się niskoemisyjny i energooszczędny. Warto choćby wspomnieć, iż na dachu budynku zaprojektowano największą spośród wszystkich dworców kolejowych w Polsce instalację fotowoltaiczną, składającą się łącznie z 746 sztuk paneli o łącznej mocy minimalnej 276 kwP. Natomiast w samym budynku zamontowano wentylację z odzyskiem ciepła oraz energooszczędne oświetlenie wykonane w technologii LED, a także system zarządzający instalacjami i urządzeniami oraz optymalizujący zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody.

Metamorfozę przeszła również przestrzeń przed dworcem. Zaprojektowano ją jako reprezentacyjny plac miejski przecięty ciągami pieszymi z pochylniami i schodami prowadzącymi do przejścia podziemnego, które przechodzi pod dworcem i łączy się z poziomem -1 budynku. Po jego zachodniej stronie jest parking naziemny posiadający łącznie 58 miejsc postojowych, w tym 43 miejsca dla samochodów osobowych, cztery dla osób z niepełnosprawnościami, dwa do ładowania pojazdów elektrycznych, a także strefę kiss&ride oraz dostaw, postój taxi i zatoczkę autobusową. Po wschodniej stronie placu zlokalizowana jest wiata rowerowa dla 80 jednośladów. Natomiast w centralnej części placu znajduje się przestrzeń rekreacyjna z powierzchniami zielonymi oraz miejscami do siedzenia.

Nowy dworzec kolejowy i zmodernizowana stacja Olsztyn Główny tworzą największy węzeł kolejowy w regionie. Budowa nowego dworca Olsztyn Główny to jedna z największych inwestycji PKP S.A. w ramach Programu Inwestycji Dworcowych. Jej koszt to 97 mln złotych brutto. Wykonawcą robót budowlanych był Torpol S.A., natomiast dokumentację projektową opracowała pracowania architektoniczna TPF Sp. z o.o. z Warszawy. Natomiast modernizacja stacji zrealizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, kosztowała ok. 565 mln zł brutto.

A jak nowy dworzec po otwarciu oceniają mieszkańcy? Niebawem zaprosimy państwa do obejrzenia sondy ulicznej.

