W Łodzi ma powstać Wojskowa Akademia Medyczna - ma kształcić żołnierzy

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zamieszczono w poniedziałek informację o projekcie dotyczącym utworzenia Wojskowej Akademii Medycznej z siedzibą w Łodzi. Uczelnia ma docelowo kształcić żołnierzy m.in. do wykonywania zawodów: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, farmaceutów i psychologów.

Organem odpowiedzialnym za przygotowanie projektu jest Ministerstwo Obrony Narodowej; planowany termin przyjęcia przez rząd to drugi kwartał br.

Zgodnie z informacją w wykazie, projekt ustawy zakładać będzie utworzenie Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Akademia będzie wyposażona w mienie Skarbu Państwa, które aktualnie jest w posiadaniu Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi. Akademia będzie realizować kształcenie w oparciu o mienie i zasoby kadrowe własne oraz innych uczelni medycznych i podmiotów leczniczych, z którymi zawrze stosowne porozumienia.

Akademia rozpocznie działalność dydaktyczną po uzyskaniu zgody na utworzenie poszczególnych kierunków studiów. Projekt ustawy przewiduje możliwość prowadzenia przez Akademię studiów podyplomowych, kształcenia na potrzeby wojsk obcych, a także kształcenia na potrzeby resortu spraw wewnętrznych. W projektowanej ustawie zamieszczone będą również przepisy dotyczące wyłaniania pierwszych władz uczelni, a także nadawania pierwszego statutu.

W informacji w wykazie prac rządu wskazano, że obecnie kształcenie kadr medycznych na potrzeby Sił Zbrojnych odbywa się w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu (w której żołnierze pełnią służbę wojskową) oraz w kolegium wojskowo–lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (w którym żołnierze są studentami).

"Z dniem wejścia w życie ustawy żołnierze zostaną przeniesieni służbowo z Akademii Wojsk Lądowych do Wojskowej Akademii Medycznej, ale jednocześnie respektując ich prawo do kontunuowania rozpoczętych studiów gwarantuje się im możliwość kontynowania tych studiów w kolegium wojskowo–lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi do czasu ich ukończenia" - poinformowano. (PAP)