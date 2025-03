Jak stres niszczy mózg? Neurolog o alarmujących skutkach i sposobach radzenia sobie

Polacy należą do najbardziej zestresowanych narodów Europy, a długotrwały stres może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Neurolog dr Olga Milczarek ostrzega w rozmowie z Medonet, że nasze mózgi są dosłownie „skąpane w kortyzolu”, co zwiększa ryzyko udaru, demencji i nowotworów. Jak rozpoznać, że stres zaczyna działać destrukcyjnie? Specjalistka wskazuje pierwsze objawy i zdradza skuteczny, a przy tym przyjemny sposób na jego kontrolowanie.

Stres stał się wszechobecnym problemem naszych czasów. Zeszłoroczny Narodowy Test Zdrowia Medonet wykazał, że codziennie doświadcza go 24% Polaków – tyle samo, co w roku wybuchu pandemii. W rozmowie dla Medonet neurolog dr Olga Milczarek wyjaśnia, że stres, choć w niewielkich dawkach jest dla nas korzystny, w nadmiarze zaczyna wyniszczać organizm, a przede wszystkim mózg.

„Stres może działać na nas korzystnie, pod warunkiem że nie przesadzimy z dawką. To nasz naturalny doping” – tłumaczy ekspertka. Krótkotrwałe napięcie poprawia koncentrację i wydajność umysłu, ale przewlekły stres prowadzi do niebezpiecznych zmian. Nasze mózgi są wręcz „skąpane w kortyzolu”, czyli hormonie stresu, co prowadzi do obumierania neuronów, utraty połączeń nerwowych i zmniejszenia ilości istoty szarej. Efektem są zaburzenia pamięci, trudności z koncentracją oraz regres intelektualny.

Osoby narażone na chroniczny stres często skarżą się na objawy podobne do demencji. „Pacjent z wysokim poziomem stresu będzie się zachowywał podobnie do pacjenta, który ma zespół otępienny. Bardzo trudno będzie mu się skoncentrować, będzie miał zaburzenia pamięci, uwagi, nie będzie zapamiętywać nowych informacji” – wyjaśnia neurolog.

Długotrwały stres dezorganizuje codzienne funkcjonowanie. Może prowadzić do zaburzeń emocjonalnych, impulsywnych decyzji, a nawet depresji. Z czasem skutkuje również poważnymi chorobami, w tym udarem, demencją i nowotworami mózgu.

Co możemy zrobić, by się przed tym uchronić? Dr Milczarek zwraca uwagę na kluczową rolę odpoczynku i regeneracji. „Jedynym rozwiązaniem jest pomyśleć o sobie i nauczyć się odpoczywać” – mówi. Podkreśla, że skuteczne redukowanie stresu nie polega na ślepym podążaniu za modą na sport czy medytację, ale na znalezieniu aktywności, która rzeczywiście sprawia nam przyjemność. „Jeśli ktoś chce obejrzeć banalny serial i będzie czuł się z tym dobrze – to tak właśnie ma zrobić” – dodaje. Najważniejsze to nauczyć się dbać o własny komfort psychiczny, bo tylko wtedy organizm ma szansę na regenerację i walkę ze stresem.

