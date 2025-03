Chrapanie to nie tylko kwestia dyskomfortu; może być objawem groźnej choroby

Chrapanie jest dźwiękiem wytwarzanym przez wibracje tkanek miękkich górnych dróg oddechowych podczas snu. Przyczyną choroby jest zamykanie się światła dróg oddechowych na poziomie gardła, co zatrzymuje przepływ powietrza, powodując przejściowe niedotlenienie.

"Najczęściej pacjenci zgłaszają się do lekarza, bo chrapanie przeszkadza ich bliskim. Ale to nie tylko problem estetyczny" – podkreśliła dr Frejowska-Reniecka. "Chrapanie może być oznaką obturacyjnego bezdechu sennego, a jeśli to się potwierdzi w badaniach, trzeba zacząć go leczyć" - dodała.

Jak wyjaśniła specjalistka, bezdech senny to choroba niosąca ze sobą ryzyko powikłań i wymagającą leczenia, w której podczas snu dochodzi do zatrzymana oddychania lub jego spłycenia. Bezdechy powtarzają się od wiele razy w ciągu każdej godziny snu powodując liczne szkodliwe następstwa.

"Skutki, jakie może nieść obturacyjny bezdech senny, to przede wszystkim choroby sercowo-naczyniowe w tym tętniacz, które jest ciężko leczyć lekami hipotensyjnymi, objawy zmęczenia, zaburzeń koncentracji. Najczęściej tacy pacjenci zasypiają w trakcie pracy czy w trakcie jazdy nawet samochodem, czyli stwarzają niebezpieczeństwo dla drugich osób" - wyliczyła pulmonolożka.

Wbrew popularnym mitom i "cudownym" metodom, takim jak specjalne poduszki, kocyki czy klipsy na nos, skuteczne leczenie wymaga właściwej diagnostyki.

"Kluczowe jest wykonanie badania polisomnograficznego, które pozwala ocenić stopień zaburzeń wentylacji w czasie snu" – zaznaczyła dr Frejowska-Reniecka.

W zależności od wyników, pacjent może wymagać konsultacji laryngologicznej, jeśli przyczyną chrapania są nieprawidłowości w budowie dróg oddechowych, takie jak skrzywiona przegroda nosowa czy przerośnięte migdałki. Jednak często problemem jest nadwaga, niezdrowy tryb życia i papierosy.

"Zdrowa dieta, regularna aktywność fizyczna i utrzymanie prawidłowej masy ciała - to najważniejsze zalecenia. W cięższych przypadkach stosuje się specjalistyczne aparaty wspomagające oddychanie w czasie snu. Nie istnieje magiczna tabletka na bezdech senny" – podsumowała dr Frejowska-Reniecka.

15 marca obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Chrapaniem – to okazja, by zwrócić uwagę na problem, który dotyczy milionów ludzi na całym świecie. Warto pamiętać, że chrapanie może być sygnałem alarmowym organizmu. Wczesna diagnoza i właściwe leczenie pozwalają uniknąć groźnych powikłań zdrowotnych.

red./PAP