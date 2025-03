Prezydent Duda w Fox News: bez USA Ukraina nie przetrwa

Historia ostatnich trzech lat wojny pokazuje, że bez amerykańskiego wsparcia Ukraina nie przetrwa. W związku z powyższym nie ma żadnych wątpliwości, że amerykańskie wsparcie dla Ukrainy ma wymiar kluczowy. Jeśli Ukraina ma przetrwać, Wołodymyr Zełenski musi wrócić do stołu negocjacyjnego – zaznaczył prezydent Andrzej Duda w wywiadzie udzielonym stacji FOX News.

Jak podkreślił Andrzej duda, Polska w ciągu ostatnich 5 lat podniosła swoje wydatki na obronność do blisko do prawie 5 proc. PKB.

"Trzeba przypomnieć, że nie wszystkie kraje europejskie, które są w NATO płacą nawet 2 proc. swojego PKB dzisiaj. To jest coś, do czego kraje NATO zobowiązywały się już w czasie pierwszej kadencji prezydenta Donalda Trumpa. On się bardzo wyraźnie tej uczciwości domagał" - wskazał.

"Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że tak nie było. Niedawno komisarz europejski ds. energii pan Jorgensen potwierdził, że w zasadzie od początku wojny, UE kupiła tyle różnego rodzaju paliw od Rosji, że za te pieniądze można by było kupić 2,4 tys. myśliwców F-35" - powiedział Andrzej Duda..

"To pokazuje, że Europa w ogromnym stopniu wciąż jest uzależniona energetycznie od Rosji. Teraz pytanie: czy w tej sytuacji możliwe jest, aby wymusić cokolwiek na Rosji i udzielić Ukrainie skutecznej ochrony? Mam poważne wątpliwości" - dodał.

Prezydent odniósł się też do ewentualnego porozumienia USA z Ukrainą ws. minerałów.

"Jestem głęboko przekonany, że Stany Zjednoczone widzą swój strategiczny interes w porozumieniu z Ukrainą i to jest niezwykle ważny element gwarancji bezpieczeństwa. Bo jeżeli USA mają swój strategiczny interes w tym, aby czerpać ze złóż ukraińskich, to jest dla mnie oczywistym, że Stany Zjednoczone będą pilnowały swoich strategicznych interesów, również strzegąc bezpieczeństwa samej Ukrainy"

Źródło: prezydent.pl/red.