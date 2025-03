Sportowa gorączka sobotniej nocy [ZDJĘCIA]

W gościnnych progach hotelu Omega zorganizowaliśmy Bal Sportu i Biznesu, podczas którego ogłosiliśmy wyniki 64. Plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa. Po zsumowaniu wyników głosowania kuponowego, sms-owego i plebiscytowej kapituły złożonej z ludzi sportu, biznesu, nauki i polityki okazało się, że pierwsze miejsce zajęła Anastazja Kuś, bardzo młoda i zarazem bardzo utalentowana biegaczka olsztyńskiego AZS UWM.

Ale zanim ogłosiliśmy wyniki, to Maciej Matera, prezes i redaktor naczelny „Gazety Olsztyńskiej”, tradycyjnie dokonał otwarcia balu. Potem zostali wyróżnieni sponsorzy, partnerzy i wieloletni wypróbowani przyjaciele naszej gazety, po czym po krótkiej przerwie Zuzanna Leszczyńska i Artur Dryhynycz rozpoczęli główną część wieczoru.

Na „pierwszy ogień” poszli zwycięzcy kategorii sms-owych. Oto oni:

>>> Biegacz Roku - Janusz Kosowski (AKM Olsztyn)

>>> Klub Roku - Jedynka Kodo Morąg

>>> Najpopularniejszy Sportowiec Akademicki - Lena Maruszak (AZS UWM Olsztyn)

>>> Najpopularniejszy Sportowiec Olsztyna - Szymon Jakubiszak (Indykpol AZS Olsztyn)

>>> Najpopularniejszy Sportowiec Powiatu Olsztyńskiego - Mikołaj Kania (Egida Biskupiec)

>>> Piłkarz Roku - Dawid Maruszak (Naki Olsztyn)

>>> Sportowiec bez Barier - Cezary Dybiński (OKS WiM Olsztyn)

>>> Najpopularniejsza Stadnina - SKJ Klonowa Korona w Zełwągach

>>> Najpopularniejszy Club Fitness/Siłownia - Klub CrossBoxFit Kętrzyn

>>> Najpopularniejszy Instruktor/Trener Personalny - Maciej Wyszyński (CrossBoxFit Kętrzyn)

>>> Sportowe Wydarzenie Roku - IV Lekkoatletyczny Memoriał Zbigniewa Ludwichowskiego w Olsztynie

>>> Sportowy Talent Roku - Alan Łapiński (piłka ręczna, Czarni Olecko)

Potem ogłoszono nazwiska Trenera i Działacza Roku, którymi zostali - odpowiednio - Maciej Bukowiecki (Jurand Szczytno) i Tomasz Jankowski (Indykpol AZS Olsztyn). Dla obu nagroda była olbrzymim zaskoczeniem, ale i powodem do radości.

— Jest to najlepsza rzecz, jaka mnie ostatnio spotkała — przyznał wyraźnie zadowolony Tomasz Jankowski.

Przed ogłoszeniem „złotej” dziesiątki zaskoczona była natomiast Irena Serowik, nasza redakcyjna koleżanka, a zarazem znakomita kajakarka, która w mastersach jest klasą samą dla siebie. Dość powiedzieć, że w ubiegłym roku Irena zdobyła po trzy złote i srebrne medale mistrzostw świata, po czym do swego imponującego dorobku na mistrzostwach Polski dołożyła jeszcze sześć złotych i dwa srebrne krążki! Z tego powodu Irena również otrzymała pamiątkową statuetkę. Nie wiemy, skąd w tym drobnym ciele tyle siły, ale jesteśmy pewni, że ubiegłoroczne sukcesy nie były ostatnimi w jej karierze.

Walka o zwycięstwo w 64. Plebiscycie była bardzo zacięta, bo Anastazja Kuś jedynie o pół punktu wyprzedziła Macieja Kowalewicza, który z kolei też jedynie o pół punktu był lepszy od Konrada Bukowieckiego. Warto przypomnieć, że cała trójka to olimpijczycy z Paryża, poza tym w dziesiątce była jeszcze jedna ubiegłoroczna olimpijka, czyli Agata Barwińska.

Zachwycona imprezą była Katarzyna Majewska, wiceprezeska zarządu Citi Handlowy, który po raz szósty był strategicznym partnerem plebiscytu.

— Jest to wspaniała inicjatywa, która docenia wysiłek oraz sukcesy sportowców z Warmii i Mazur, przyczynia się do popularyzacji sportu oraz łączy środowisko sportowe. Udział w kończącym plebiscyt balu dla wszystkich laureatów jest olbrzymim wydarzeniem. Jesteśmy zaszczyceni, że i my możemy brać w tym udział — zakończyła Katarzyna Majewska.

Po części oficjalnej uczestnicy sobotniego balu obejrzeli jeszcze pokaz sztucznych ogni, po czym tłumnie ruszyli do tańca, bo muzyka była przednia, tak jak i menu przygotowane przez znakomitych hotelowych kucharzy, którzy udowodnili, że w swoim fachu są Alfą i Omegą.

Najwytrwalsi opuścili hotel dopiero nad ranem, umawiając się już na przyszłoroczny bal.

CZOŁOWA DWUDZIESTKA

1. Anastazja Kuś (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) - 39

2. Maciej Kowalewicz (strzelectwo sportowe, Gwardia Olsztyn) - 38,5

3. Konrad Bukowiecki (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) - 38

4. Lena Maruszak (jeździectwo, AZS UWM Olsztyn) - 37

5. Jakub Hawryluk (siatkówka, Indykpol AZS Olsztyn) - 35,5

6. Judyta Andrukajtis (boks, Elite Fight Club Lidzbark Warmiński) - 33*

7. Paweł Pszczółkowski (biegi, Pszczółkowski Team) - 33

8. Agata Barwińska (żeglarstwo, MOS SSW Iława) - 33

9. Michał Burczyński (bojery, AZS UWM Olsztyn) - 30

10. Szymon Jakubiszak (siatkówka, Indykpol AZS Olsztyn) - 28

*********

11. Aleksandra Lisowska (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) - 26

12. Piotr Woźniak (pływanie, Kormoran Olsztyn) - 24

13. Adam Binięda (rajdy samochodowe, AF Motorsport) - 21

14. Zbigniew Staniszewski (rallycross, Staniszewski Team) - 21

15. Karol Zalewski (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) - 18,5

16. Karol Prawdzik (sporty siłowe, KPP Gołdap) - 16

17. Natalia Kuczewska (boks, Mazur Ełk) - 15,5

18. Szymon Piątkowski (taekwondo olimpijskie, AZS UWM Olsztyn) - 14,5

19. Przemysław Zamojski (koszykówka, Energa Basketball Elbląg) - 13

20. Wojciech Golks (piłka ręczna, Jedynka Kodo Morąg) - 12

* w przypadku takiej samej liczby punktów o końcowej kolejności decydowało wyższe miejsce w głosowaniu kuponowym