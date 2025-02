Jeden na czterech Polaków gubi się w podatkach

Co czwarty badany Polak uważa przepisy podatkowe za niejasne i tyle samo ankietowanych nie rozumie, z jakich ulg może skorzystać podczas rozliczenia PIT - wynika z badania "Rozliczanie PIT". Popełnienia błędów w zeznaniu podatkowym obawia się ponad połowa respondentów.

Wyniki sondażu przeprowadzonego na zlecenie PITax wskazują, że co czwarty ankietowany ma problemy ze zrozumieniem zasad dotyczących ulg i odliczeń w rozliczeniu PIT. Tyle samo osób wskazało, że dużym problemem podczas rozliczenia są niejasne przepisy. Z kolei 55 proc. respondentów stwierdziło, że obawia się popełnienia błędu w rozliczeniu.

Ponadto 84 proc. ankietowanych przyznało, że chciałoby lepiej poznać ulgi podatkowe, z których mogliby skorzystać a 29 proc. wskazało, że jedną z ważniejszych funkcji programów do rozliczeń PIT są właśnie podpowiedzi co do ulg, z których mogliby skorzystać.

Z kolei 82 proc. podkreśliło, że zależy im na jak najszybszym zwrocie podatku, lecz natychmiastowe rozliczenie PIT zadeklarowało 38 proc. badanych. 44 proc. przyznało, że stara się to zrobić w miarę szybko zaś 7 proc. stwierdziło, że zostawia ten obowiązek na ostatnią chwilę.

W sondażu zapytano także o czas potrzebny na wypełnienie rozliczenia PIT. 38 proc. podatników przyznało, że zajmuje im to od 30 do 60 minut, a 29 proc. zadeklarowało, że robi to w czasie krótszym niż pół godziny.

"Tylko 4,5 proc. podatników potrzebuje na to więcej niż dwóch godzin, co sugeruje, że intuicyjne i proste w obsłudze programy i aplikacje odgrywają kluczową rolę w szybkim rozliczeniu" - dodano.

Wśród najważniejszych cech programu do rozliczenia PIT ankietowani wskazali, że powinien on być darmowy (37 proc.) i podpowiadać ulgi (29 proc.) "a co czwarty ankietowany cenił sobie prostą obsługę programu".

Ponadto, zgodnie z wynikami ankiety, 77 proc. badanych samodzielnie wybiera i wspiera organizację pożytku publicznego 1,5 proc. podatku.

Blisko 82 proc. ankietowanych przyznało, że chętnie skorzystałoby z narzędzia, które pomaga w rozliczeniu PIT i automatycznie przesyła je do właściwego urzędu, ale tylko 22 proc. korzystało dotąd z takich programów. 12 proc. ankietowanych przyznało z kolei, że korzystało z podpowiedzi AI zbierając informacje do rozliczenia i miało pozytywne doświadczenia, natomiast 77 proc. badanych nie zdecydowało się na poszukiwanie tych informacji przy wsparciu AI. "W kolejnym pytaniu 11 proc. badanych przyznało, że byłoby gotowych zlecić sztucznej inteligencji wypełnienie rocznego PIT, a 24 proc. zrobiłoby to, gdyby jakość AI uległa poprawie" - podsumowano.

Badanie „Rozliczanie PIT” przeprowadziła pracownia badawcza SW Research na zlecenie PITax rozliczenie PIT. Ankiety wypełniła reprezentatywna grupa 1023 dorosłych Polaków, mieszkańców miast i wsi. Odpowiedzi zebrano metodą CAWI (online), na panelu internetowym SW Panel. Badanie zrealizowano w pierwszej połowie lutego 2025.

red./PAP