Mięsożerne płazińce z Australii rozprzestrzeniają się w Europie. Są coraz bliżej Polski

Australijskie płazińce mięsożerne z gatunku Caenoplana variegata dotarły do Europy i coraz lepiej przystosowują się do tutejszego klimatu. Żywią się dżdżownicami, ślimakami, stonogami oraz pajęczakami, zagrażając rodzimym gatunkom i ekosystemom. Ostatnie doniesienia potwierdzają ich obecność w Niemczech.

Według naukowców z niemieckiego Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns (SNSB) Caenoplana variegata pojawiły się w Europie około 20 lat temu. Ten gatunek pochodzi z tropikalnych i subtropikalnych regionów, takich jak Australia czy Brazylia, a do Europy trafił głównie za pośrednictwem handlu roślinami. Obecnie, w wyniku zmian klimatu, płazińce znajdują tutaj coraz bardziej sprzyjające warunki do życia.

Robaki te zagrażają glebowym ekosystemom, zjadając dżdżownice, które pełnią kluczową rolę w strukturze i żyzności gleby. Ich dieta obejmuje również ślimaki, zarówno inwazyjne, takie jak ślimaki nagie, jak i rodzime, nieszkodliwe gatunki. Płazińce osiągają długość od 15 do 20 centymetrów, mają czarne ciało z jasno-brązowym, żółtawym paskiem na grzbiecie, a ich oślizgła powierzchnia wydziela śluz odstraszający potencjalnych drapieżników.

We wrześniu 2023 roku Caenoplana variegata zaobserwowano w pobliżu Mönchengladbach w niemieckiej Nadrenii Północnej-Westfalii. Z doniesień wynika, że płazińce mogą rozprzestrzeniać się nie tylko w glebie, ale także na ciałach zwierząt – jeden z okazów został znaleziony na grzbiecie papugi. Ich lepki śluz ułatwia przyczepianie się do piór ptaków, co pozwala im przemieszczać się na znaczne odległości.

Według niemieckich naukowców, do 2022 roku w Niemczech zidentyfikowano trzy gatunki mięsożernych płazińców. Obecnie liczba ta wzrosła trzykrotnie, a inwazyjne robaki rozprzestrzeniły się również w Austrii, Francji, Holandii i Belgii.

Mieszkańcy tych krajów mogą wziąć udział w obywatelskich projektach naukowych, zgłaszając przyrodnikom przypadki występowania tych stworzeń. Eksperci apelują także do miłośników roślin egzotycznych, aby dokładnie sprawdzali donice, szczególnie w szklarniach i centrach ogrodniczych, gdyż to one są głównym źródłem przenoszenia inwazyjnych gatunków.

Niemieckie media donoszą, że płazińce zagrażają lokalnym ekosystemom nie tylko poprzez zjadanie gatunków pożytecznych, ale także przez brak naturalnych wrogów. Ich obecność budzi obawy o przyszłość rodzimej fauny glebowej w Europie.

źródło: Interia / red.