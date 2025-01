Narasta niezadowolenie. Chodzi o poszerzenia granic Olsztyna [ZDJĘCIA]

Władze Olsztyna upatrzyły sobie 235-hektarowy teren znajdujący się w sąsiedztwie stolicy Warmii i Mazur i Jeziora Linowskiego, a leżący na terenie gminy Purda. Ratusz chce urządzić na nim miasteczko prawne. Byłoby one nowym osiedlem Olsztyna, stanowiącym centrum usług z zakresu prawa i administracji sądowej dla mieszkańców całego regionu. Takie działanie wpisuje się nie tylko w strategię rozwoju miasta, ale także województwa warmińsko-mazurskiego oraz miejskiego obszaru funkcjonalnego.

Prezydent Szewczyk twierdzi, że stolica Warmii i Mazur gwarantuje „zrównoważony rozwój tego obszaru, który bezpośrednio przylega do największych osiedli”.

— Obszary przy południowej obwodnicy już teraz są intensywnie użytkowane przez osoby pracujące i uczące się w naszym mieście. Przyłączenie tych terenów to szansa na rozwój i zapobieżenie rozproszeniu zabudowy — przekonuje Łukasz Łukaszewski, przewodniczący Rady Miasta Olsztyna, który upublicznił wstępną (własną) wizualizację miasteczka prawnego. — Miasteczko prawne stanie się centrum usług prawnych, dostępnym dla urzędów i mieszkańców.

Z tymi zamiarami nie zgadzają się władze gminy Purda. Wspiera ich powiat olsztyński, który właśnie zorganizował spotkanie pod hasłem " "Dlaczego Olsztyn chce aneksji terenów Gminy Purda?".

— Hasło "miasteczko prawne" jest parawanem, za którym kryje się próba pozyskania do budżetu miasta dzięki aneksji atrakcyjnych inwestycyjnie terenów gminy Purda i ich sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe — mówi Wojciech Szalkiewicz, rzecznik powiatu. — To samo może zrobić gmina Purda.

Przypomina, że zmiana granic miasta nie jest wpisana w "Strategię Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030 +". Szalkiewicz odniósł się także to stwierdzenie prezydenta Olsztyna Roberta Szewczyka, że "obwodnica miasta powinna stać się naturalną granicą Olsztyna".

— Obwodnica nie jest "olsztyńska", a powstała wspólnym wysiłkiem przede wszystkim do rozwiązania problemów komunikacyjnych Olsztyna i miasto nie ma prawa do wyłącznego czerpania korzyści wynikających z oddania jej do użytku — stwierdził Szalkiewicz.

Proces poszerzenia granic miasta ma zostać uruchomiony na sesji rady miasta zaplanowanej na 29 stycznia.

— Dostosowanie granic administracyjnych miasta do odpowiednich dla danego obszaru funkcji zapewnia sprawniejsze zarządzanie rozwojem urbanistycznym. Włączenie terenów podmiejskich do miasta stołecznego może zahamować niekontrolowane rozlewanie się zabudowy i zapobiegać chaosowi przestrzennemu. Miasto mogłoby rozwijać się do naturalnej granicy infrastrukturalnej, jaką jest obwodnica, zachowując dzięki temu korzystną spójność przestrzeń — czytamy w uchwale rady miasta o „przystąpieniu do procesu zmiany granic administracyjnych”.

Władze Purdy zapowiadają w tym dniu protest pod ratuszem.

— Będziemy protestować nie tylko w Olsztynie, ale również w Warszawie wraz innymi samorządami z kraju, które znalazły się w podobnej sytuacji — zapowiada Marek Reda, zastępca wójta Purdy. — Tereny, które chce przejąć Olsztyn to nasze jedyne grunty pod inwestycje. Jeżeli do tego dojdzie zostaną nam lasy i jeziora, z którymi nic nie można zrobić.

gs