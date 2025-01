Smartwatch w walce z nałogiem – innowacja w rzucaniu palenia!

Badania opublikowane w "JMIR Formative Research" wskazują, że smartwatche mogą mieć istotne znaczenie w zwalczaniu uzależnienia od nikotyny. Naukowcy opracowali aplikację, która wykorzystuje czujniki ruchu do rozpoznawania gestów związanych z paleniem papierosów. Kiedy zegarek zauważy, że ręka użytkownika zbliża się do ust, włącza wibracje oraz wyświetla motywacyjne powiadomienia.

Powiadomienia, które zostały stworzone we współpracy z byłymi palaczami, dają wsparcie, mówiąc, na przykład, o korzyściach zdrowotnych i przypominając o tym, ile papierosów zostało wypalonych w ciagu dnia. Aplikacja działa tylko na smartwatchu, co sprawia że jest to wygodne i dyskretne rozwiązanie.

W pierwszych badaniach, które przeprowadzono na grupie 18 osób, okazało się, że 66 procent uczestników uważa urządzenie za pomocne. Ponadto 61 procent z nich doceniło, że wiadomości były dostosowane do ich potrzeb. Aplikacja pomogła również zwiększyć świadomość na temat palenia, wspierała pozytywne nastawienie i motywowała do zmiany zachowań.

Jednak nie obyło się krytycznych uwag. Niektórzy użytkownicy nowej aplikacji narzekali na zbyt małą różnorodność komunikatów czy brak szybkiej reakcji na gesty.

Naukowcy jednak podkreślają, że to dopiero początek. Na razie udowodniono, że smartwatche mogą pomóc ludziom rzucić palenie, ale potrzeba więcej analiz, aby udoskonalić nowe narzędzie.

Czy nowe technologie naprawde zmienią walkę z nałogami? Na odpowiedź musimy jeszcze poczekać, ale pierwsze wyniki wyglądają obiecująco!



Źródło: The Guardian